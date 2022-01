Neustadt

Spannung aus Hannover: Am Donnerstag, 17. Februar, ab 19 Uhr, stellt Krimiautorin Susanne Mischke ihren neusten und elften Krimi „Eiskalt tanzt der Tod“ in der Stadtbibliothek Neustadt, Suttorfer Straße 8, vor.

Darum geht’s: Tangolehrer Aurelio Martínez wird erschlagen in seiner Tanzschule in einer alten Villa im noblen Zooviertel Hannovers aufgefunden. Von den Frauen war er umschwärmt, von den Ehemännern gefürchtet. Wollte sich ein gehörnter Ehemann an dem Argentinier rächen? Bei seinen Ermittlungen entdeckt Kommissar Völxen jedoch auch einen Hinweis, der in die Vergangenheit des begnadeten Tänzers weist.

Mischke wohnt wieder im Allgäu

Mischke, die 1960 in Kempten geboren wurde, lebte einige Zeit in und um Hannover. Inzwischen ist sie aber wieder in ihre ursprüngliche Heimat im Allgäu zurückgekehrt. Mit dem kauzigen Kommissar Völxen und seinen Schafen hat die Autorin im Jahr 2008 mit „Der Tote vom Maschsee“ ihre erfolgreiche Hannover-Krimiserie begonnen.

Vorverkauf beginnt am 3. Februar

Karten für die Lesung im Kinosaal des Veranstaltungszentrums Leinepark gibt es ab Donnerstag, 3. Februar, im Vorverkauf in der Stadtbibliothek, Suttorfer Straße 8. Für den Zutritt der Zuschauer am 17. Februar ist ein 2G-plus-Nachweis erforderlich. Zweifach Geimpfte benötigen einen gültigen negativen PoC-Test (oder PCR-Test) einer offiziellen Teststation. Gäste, die eine Boosterimpfung nachweisen können, benötigen keinen Test.

Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind montags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, dienstags von 11 bis 16 Uhr und freitags von 11 bis 13 Uhr. Einmal monatlich ist auch sonnabends geöffnet, das nächste Mal am 5. Februar, 10 bis 13 Uhr. Telefonisch ist die Stadtbibliothek unter (05032) 84 439 erreichbar; die E-Mail-Adresse lautet stadtbibliothek@neustadt-a-rbge.de

Von Kathrin Götze