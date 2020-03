Neustadt

Das Coronavirus sorgt derzeit für ungute Inspiration: Kriminelle nutzen die Ungewissheiten der Zeit, um neue Betrugsmaschen auszuprobieren. Per Telefon, im falschen Online-Shop und persönlich an der Haustür versuchen die Trickbetrüger, ihre Opfer zu täuschen. Gefährdet sind vor allem Senioren. Erhöhte Wachsamkeit kann jedoch helfen, Betrugsversuche zu erkennen.

Telefonbetrug ist vielseitig

Die Kriminellen wählen vermehrt ältere Menschen aus, da diese oft allein leben und eher auf die geschickten Manipulationen der Täter hereinfallen. Der Weiße Ring Hannover, eine Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität, hat bereits einige Betrugsversuche verzeichnet: „Die Versionen sind vielseitig“, sagt der Poggenhagener Manfred Henze, Leiter des Weißen Rings Region Hannover.

So gebe es etwa einen angepassten Enkeltrick, bei der ein angeblicher Enkel vorgibt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Nun brauche er dringend Geld für Medikamente, welches ein Freund in Kürze vom Opfer abholen käme. Weitere bekannte Telefontricksereien seien scheinbare Anrufe vom Ordnungsamt: Wegen Missachtung der behördlichen Anordnungen zum Coronavirus solle ein Bußgeld gezahlt und von einem Vollzugsbeamten kassiert werden.

Falsche Online-Shops und Gesundheitsbehörden

Eine weitere Gefahrenquelle für Betrug sind falsche Online-Shops, welche günstig Artikel wie Schutzmasken und Desinfektionsmittel anbieten: „Die Täter fälschen die Webseiten von realen Anbietern, um sich das Vertrauen der Nutzer zu erschleichen“, sagt Henze. Über den Bestellvorgang gelangten die Betrüger an Bank- und Kreditkartendaten, oft würden Vorauszahlungen verlangt. Werde dann überhaupt Ware geliefert, sei diese meist minderwertig und überteuert.

Des Weiteren meldet der Nachbarlandkreis Nienburg-Weser derzeit Betrüger, welche sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. In Schutzanzug und Mundschutz gekleidet versuchten diese, in Häuser zu gelangen, der Befürchtung des Landkreises zufolge auch im Neustädter Land. Die Polizei Neustadt hat derartige Meldungen allerdings noch nicht erhalten, wie es dort am Freitag hieß.

Wachsamkeit schützt vor Betrügern

Henze, der bis zum Ruhestand 2015 das Neustädter Polizeikommissariat geleitet hat, hat einige Tipps zusammengestellt, mit denen Betrugsversuche einfacher zu erkennen sind: „Man sollte immer misstrauisch sein, wenn Personen sich als scheinbare Verwandte ausgeben“, sagt er. Wenn die Kontaktaufnahme verdächtig erscheint, sollte die Polizei informiert werden. Im Zweifel sei es besser, einfach aufzulegen und den Bekannten direkt zu kontaktieren. Am wichtigsten sei jedoch, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen oder ihnen Geld auszuhändigen. Offizielle Stellen wie Ordnungsamt und Polizei würden niemals telefonisch Geldbeträge einfordern.

Falsche Online-Shops könnten durch gründliche Recherche entlarvt werden. „Negative Nutzerbewertungen können ein Anhaltspunkt sein“, sagt Henze. Auch ein vollständiges Impressum sowie ein Blick in die Allgemeinen Geschäftbedingungen, Widerrufs- und Rückgaberechte ließen Rückschlüsse über die Seriosität zu. Eine gute Vorsichtsmaßnahme sei auch, niemals per Vorkasse, sondern per Rechnung zu bezahlen. Auch hier gelte, bei Betrugsverdacht die Polizei einzuschalten.

Von Alexander Plöger