Neustadt

Vier Kinder und eine Erwachsene waren in einem Haus an der Suttorfer Straße, als am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr in der Küche ein Feuer ausbrach. Als die Feuerwehr dazukam, hatten die Bewohner den Brand bereits selbst gelöscht. Eine 19-jährige hatte den Brand entdeckt, versucht ihn zu löschen und dabei Rauchgas...