Neustadt

Auch wenn es im Gebäude der ehemaligen Buchhandlung Biermann an der Wunstorfer Straße keinen Geschäftsbetrieb mehr gibt, herrschte am zurückliegenden Sonnabend dennoch geschäftiges Treiben hinter den großen Schaufensterscheiben. Ein letztes Mal wollen etliche Neustädter Künstler das Gebäude der ehemaligen Druckerei Sicius in Szene setzen, bevor es im Frühjahr abgerissen wird. Es macht Platz für einen Neubau, das sogenannte Neustadt Tor.

Zur Galerie Die Tage des Gebäudes sind gezählt. Bevor die Abrissbirne kommt, rücken es Chistian Fahlke, Cornelia Urban und Rüdiger Peglow in den Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens.

Neustädter Sponsoren machen Kunst möglich

„Ohne Willi wäre das nicht möglich“, freut sich Künstler Rüdiger Peglow über die finanzielle Absicherung des Projektes. Willi Ostermann fand die Idee von Cornelia Urban, Peglow und weiteren Kunstschaffenden so originell und überzeugend, dass er sich sofort auf Sponsorensuche machte und neben der Altrewa-Bürgerstiftung auch die Stadtwerke Neustadt als Sponsoren gewinnen konnte.

Christian Fahlke bringt Licht ins Projekt

„Die finanzielle Basis ist da, wir können loslegen“, gab Peglow den Startschuss. „Leider hatten die Baumärkte Lockdown-bedingt geschlossen“, das bedeutete großen Aufwand bei der Materialrecherche. Inzwischen sind die Schaufensterscheiben geputzt, eine Folie samt Schriftzügen ist verklebt und seit Montag, 21. Dezember, können sich Passanten über ein erstes Lichtspiel freuen, das Christian Fahlke konzipiert hat.

Gebäude wird noch mal ins Blickfeld gerückt

Auch wenn das Arbeiten mit Mundschutz und Abstand anstrengend ist, fanden sich mit Cornelius Beuke, der Kunst und Technik unterrichtet und Dagmar Isensee-Peglow weitere Unterstützer des Projektes. Die Gelegenheit, ein prägendes Gebäude noch mal in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, finden dabei alle Beteiligten reizvoll. Bei der Art und Weise, wie das Gebäude in den Mittelpunkt gerückt werden soll, entwickeln sich dagegen viele, verschiedene Ideen, die den Betrachtern bis in den Februar des kommenden Jahres hinein immer wieder neue Ansichten und vielleicht auch manche Einsicht bescheren werden.

Von Patricia Chadde