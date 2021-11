Neustadt

Ein großer gelber Kürbis wurde in der Nacht auf Sonntag, 31. Oktober, vor einer Haustür in der Kornstraße 36 gestohlen. Die Eigentümerin vermutet, dass möglicherweise Kinder das dekorative Riesengemüse bei ihren Süßigkeiten-Streifzügen in der Halloween-Nacht entwendet oder versetzt haben. Nach Angaben der Besitzerin war das natürliche Exemplar so schwer, dass ein Kind alleine Schwierigkeiten mit dem Transport gehabt hätte.

Vorstellbar sei auch ein Streich, denn die Haustür hinter dem Kürbis blieb klingelnden Kindern verschlossen. „Halloween gefällt mir nicht, es nervt“, sagt die bestohlene Kürbisbesitzerin. Sie hofft nun, dass ein ehrlicher Finder, oder ein reumütiger Sünder den entwendeten Kürbis wiederbringt – gern auch so heimlich, wie er verschwunden ist. Der Kürbis war naturbelassen und nicht geschnitzt. „Ich bin nicht nachtragend“, verspricht die Besitzerin den Tätern Amnestie.

Von Mario Moers