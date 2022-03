Neustadt

Die Stille im Schloss Landestrost soll endlich ein Ende haben: Ab März kommt das Publikum der Reihe „Kultur im Schloss“ wieder in den Genuss von Live-Musik. Dabei haben die Programmmacherinnen vom Team Kultur der Region Hannover einiges für das erste Halbjahr 2022 auf ihre Agenda gesetzt. „Leider gibt es auch Veranstaltungen, die wir erneut verschieben müssen“, sagt Stefani Schulz. Eine sei auch endgültig dem Rotstift zum Opfer gefallen. „Das Programm bis Juli steht fest. Nach unserer Planung geht es nahtlos in den ‚Kultursommer‘ mit Open-Air-Konzerten im Amtsgarten über“, sagt Programmkoordinatorin Sandra van de Loo.

Konzerte und Lesung sind von März bis Juli geplant

Bereits gut eine Woche nach dem Auftaktkonzert Sonnabend, 5. März, mit Olivia Trummer geht es weiter: Die Musiker von Spark bringen Freitag, 11. März, ab 20 Uhr, eine Mischung aus Klassik und Pop ins Schloss Landestrost.

Für den April sind zwei musikalische Termine geplant: Das Trio JMO konzertiert Sonnabend, 23. April, ab 20 Uhr. Die Barbershop-Weltmeister Ringmasters aus Stockholm, treten im Schloss im Rahmen der Internationalen A-cappella-Woche Hannover am Dienstag, 26. April, ab 20 Uhr, in historischer Umgebung auf. Als Novum im Landestrost-Programm gibt es Sonnabend, 30. April, ab 20 Uhr eine Lesung: Schauspielerin Claudia Michelsen liest Kurzgeschichten von Dorothy Parker.

Im Mai sind Johanna Summer am Sonnabend, 7. Mai, ab 20 Uhr, und die Künstler des österreichischen Ensembles Federspiel am Sonntag, 15. Mai, ab 17 Uhr zu Gast im Großen Saal. Kunst von Franz Betz gibt es im Mai und Juni zu sehen. Die Ausstellung öffnet Freitag, 6. Mai, ab 19 Uhr und kann bis Sonntag, 19. Juni, jeweils donnerstags bis sonnabends von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr sowie zu den Konzerten besucht werden.

Musikalisch startet der Juni im Schloss am Freitag, 17. Juni, ab 20 Uhr mit den Interpreten des internationalen Ensembles Halva. In der Reihe „… & Friends“ tritt der junge Musikhochschulabsolvent Max Hobohm am Freitag, 24. Juni, ab 20 Uhr mit seiner Band MOA und weiteren Gästen aus dem Jazzbereich auf.

Ersatztermine für Events im Juli

Einige bislang verschobene Veranstaltungen haben im Juli Ersatztermine gefunden. Den satirischen Jahresrückblick vom Salon Herbert Royal gibt es am Sonnabend, 2. und Sonntag, 3. Juli, jeweils ab 19 Uhr im Amtsgarten am Schloss Landestrost. Dorthin kommt auch die Band Jin Jim. Die Musiker wollen Freitag, 22. Juli, ab 20 Uhr, Jazz und Rock zu einer melodischen Einheit verschmelzen. Cellist Matthias Bartolomey und Geiger Klemens Bittmann treten als Duo Bartolomey-Bittmann am Sonnabend, 31. Juli, ab 19 Uhr, auf der Open-Air-Bühne von Schloss Landestrost auf.

Festivals sind verschoben

Das Irish Spring Festival findet dieses Jahr nicht statt. Einen neuen Termin haben die Veranstalter bereits gefunden: Montag, 20. März 2023, ab 20 Uhr geht es los. Gleiches gilt für Fans der Akkordeonale. Die ist auf Montag, 17. April 2023, verschoben. Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen startet ab Donnerstag, 1. September.

Das für den 10. Juni angekündigte Konzert von Golnar & Mahan entfällt ersatzlos.

Von Mirko Bartels