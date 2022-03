Neustadt

Das kulturelle Leben startet wieder und damit auch die Veranstaltungsreihe Kultur im Schloss der Region Hannover. Den Auftakt macht die Pianistin und Sängerin Olivia Trummer Sonnabend, 5. März, ab 20 Uhr. Weil die Veranstalter das Besucherkontingent erhöhen konnten, gibt es für Kurzentschlossene noch freie Plätze.

Trio bietet große Bandbreite

Die Interpretin aus Stuttgart fasziniert das Publikum mit ihrer lebendigen Bühnenpräsenz und einem ganz eigenen Stil, heißt es von den Veranstaltern. Sie ist Jazzpreisträgerin 2019 des Landes Baden-Württemberg, begeistere als Pianistin, Sängerin und Komponistin gleichermaßen und gelte als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation. Unterstützt wird sie von Rosario Bonaccorso am Kontrabass und Nicola Angelucci aus Italien am Schlagzeug. Die Musiker gelten als Meister ihres Fachs, tragen fantasievoll und sensibel zur Musik bei und setzen virtuose Akzente, um gemeinsam den so genannten „Olivia-Trummer-Stil“ zu erschaffen. Der ist geprägt von einer großen dynamische Bandbreite. Rhythmisch und harmonisch eng verzahnt bewegt sich das Trio im Kosmos zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter, sagen die Veranstalter.

Hier gibt es Karten

Karten für das Konzert am Sonnabend, 5. März, ab 20 Uhr, gibt es für 21 Euro (16 Euro ermäßigt) im Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, unter Telefon (05 11) 61 62 52 00 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de. Aktuell gilt für den Zutritt die 3G-Regel. Um den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten, ist die Besetzung des Saales auf maximal 124 Personen begrenzt.

Von Mirko Bartels