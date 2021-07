Mandelsloh

Stimmungsvolle Klassikmusik, kleine Stände mit Kunsthandwerk, ein malerischer Obstgarten und viele entspannte Besucher: Mit einem Kulturpicknick eröffnete der Haasenhof am Wochenende an zwei Tagen seinen Start in das Sommerprogramm. Zauberhaftes Landlust-Feeling rund um die Klassik-Scheune lockte auch viele auswärtige Ausflügler nach Mandelsloh. „Wir freuen uns, dass viele Gäste aus dem Umland gekommen sind“, resümiert Veranstalter Ingmar Haas.

„Wir lieben Kunsthandwerk“

Zur Galerie Bei klassischer Musik, dem Duft von Kuchen und umgeben von Obstbäumen genossen die Besucher des Haasenhofs am Sonntag ein stimmungsvolles Kultur-Picknick.

Mit den kleinen Verkaufsständen, verteilt auf dem Hof, Kuchen und Gegrilltem geriet das „Picknick“ tatsächlich zur kleinen Schwester der großen Landpartie, die zeitgleich im Schloss Landestrost stattfand. „Wir lieben Kunsthandwerk“, strahlen die Besucherinnen Jutta Otto und Barbara Teubner. Die beiden Damen haben ihre großen Sonnen-Sonntagshüte dabei und passen perfekt in die sommerliche Kulisse. In einer schattigen Nische, gerahmt von Obstbäumen und blühenden Hecken, genießen derweil Karin und Peter Reuß eine Pause. „Wir sind aus Negenborn und machen auf unserer kleinen Leine-Aller-Radtour halt“, erzählen sie.

Das steht an

Der nächste Event auf dem Haasenhof ist das Kultursommerkonzert am Mittwoch, 28. Juli. Das Trio Ostertag und Kalle Randalu (Klavier) treten auf. Coronabedingt werden zwei Konzerte vor kleinerem Publikum stattfinden, um 17 und 19 Uhr. Reservierungen unter Telefon (05072) 7721655 oder per E-Mail an info@haasenhof.de.

Von Mario Moers