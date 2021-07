Neustadt

Einen Spaziergang zu Kultur in zahlreichen Facetten plant Neustadts Kulturnetzwerk. Von Freitag, 3. September, bis Sonntag, 5. September, kommen Kunst und Kultur in den historischen Rosenkrug in der Kernstadt. „Ein Testballon“, sagt Susann Tiedt, die das Ausstellungswochenende mit organisiert. Nach langer Corona-Pause geht es mit Malerei, Fotografie und bildender Kunst, zwei Autorinnen und dem Filmclub wieder los. Im denkmalgeschützten Gebäude des Rosenkrugs kommt beim Kulturspaziergang vieles zusammen.

Spaziergang, diesen Titel bevorzugt der Vorstand, weil er so gut zum ausgeklügelten Hygienekonzept passt. Von Stand zu Stand, von Künstler zu Künstler werden die Besucher geführt. Nach Monaten des stillen Schaffens hoffen sie auf nette Gespräche, unmittelbare Rückmeldungen zur ausgestellten Kunst, auf witzige Momente und den Prozess des gemeinsamen Erlebens von Kultur.

Vorfreude auf persönliche Begegnungen

Winzige Stoßseufzer entfahren Tiedt, der Vorsitzenden Anja Sternbeck und deren Stellvertreter Jörg Baumann bei diesen Aussichten und nach der langen Kultur-Abstinenz. Durchbrochen hatten sie die Corona-Pause lediglich mit ihrer Aktion „Kunst im Schaufenster“. Jetzt freuen sie sich auf persönliche Begegnungen und erzählen, dass viele der Künstler sehr produktiv waren. Besucher dürfen also gespannt sein.

Aufbruchstimmung? Ein Foto von Rolf Manske, das im Rosenkrug zu sehen sein wird. Quelle: Rolf Manske

Tombola mit Kunst als Gewinn

Selbstverständlich stünden alle Arbeiten zum Verkauf, betont Sternbeck. Wer sein Glück versuchen wolle, könne aber auch Tombola-Lose kaufen. Ein Novum beim Kulturnetzwerk und mit Gewinnen, die sich sehen lassen: Viele Aussteller haben dem Verein eigene Arbeiten geschenkt. Ein kleiner Einsatz kann also mit großem Preis honoriert werden. Den Erlös will das Netzwerk einem Kunst- und Kulturprojekt im Neustädter Land zukommen lassen. Welchem? Das sei noch nicht entschieden, sagt Sternbeck.

Wer beim Kulturspaziergang mit freiem Eintritt dabei sein möchte, muss sich per E-Mail unter kulturnetzwerk@posteo.de anmelden. Von Freitag 3., bis Sonntag, 5. September, sind Besuche jeweils von 15 bis 18 Uhr, am Sonnabend und Sonntag zusätzlich von 11 bis 14 Uhr möglich. Die Besucherzahlen sind begrenzt, die jeweils gültigen Corona-Regeln werden umgesetzt. Aktuelle Informationen werden auch auf der Homepage www.kultur-netz-werk.de veröffentlicht.

Der Rosenkrug residiert in der Kernstadt unter der Anschrift Nienburger Straße 28 – gemeint ist das historische Fachwerkhaus, nicht die nach ihm benannte Seniorenresidenz gegenüber.

Von Beate Ney-Janßen