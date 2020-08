Neustadt

Leere Schaufenster sind fatal. Sie vermitteln eine Atmosphäre des Stillstands. Wo Läden leerstehen, da geht es gefühlt bergab mit der Innenstadt. Zum Glück gibt es in Neustadts Marktstraße auch ein halbes Jahr nach Beginn der Corona-Krise nur sehr wenig Leerstände. Ein Sorgenkind bleibt allerdings der Abschnitt zwischen Leinstraße und Leine. Hier stehen mit dem ehemaligen Café Regenbogen und der vor einem Jahr umgezogenen Pizzeria gleich zwei eigentlich sehr schöne Geschäfte leer. Kunst soll nun helfen, diesen Bereich aufzuwerten.

Lokale Künstlerinnen stellen aus

Lust auf Urlaub machen die Aquarelle von Susan Tiedt. Diese beiden Bilder entstanden direkt auf den Leinwand am Steinhuder Meer. Quelle: Mario Moers

Anzeige

Die Aktion Kunst im Schaufenster ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem Kulturnetzwerk und der Jugendkunstschule. Es ist geplant, alle vier Wochen zuerst die Schaufenster an der Marktstraße 41 mit neuen Werken zu besetzen. Bei Bedarf ließe sich die Aktion auch auf andere Räume anwenden. Den Auftakt macht eine Ausstellung der Neustädter Künstlerinnen Andrea Grams, Susan Tiedt und Brigitte Schwanke.

Weitere HAZ+ Artikel

Sie zeigen unter anderem lebendige Aquarellimpressionen vom Steinhuder Meer ( Tiedt), Keramiknachbildungen historischer Gebäude der Stadt ( Grams) und großformatige, Gute-Laune-Pop-Art-Portraits ( Schwanke). Gerade aktuell hilft die Aktion nicht nur dem Vermieter und der Innenstadt-Imagepflege, sondern auch den Künstlern. Denen fehlen nämlich mit dem Wegbrechen der Kulturveranstaltungen ihre Präsentationsflächen. „Wir Künstlerinnen sind durch Corona gebeutelt und froh über jede Gelegenheit, uns zeigen zu können“, sagt Susan Tiedt. Geplante Ausstellungen wie das Kulturgetümmel im Rosenkrug oder Kunst bei Temps fallen aus. Die erste Schaufenster-Ausstellung hingegen ist noch bis zum 18. September zu sehen. Alle Werke stehen auch zum Verkauf.

Das ehemalige Cafe am Ende der Marktstraße bietet mit seinen Außenflächen neben dem Haus und zum Fluß eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine Gastronomie. Quelle: Mario Moers

Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens und der Eigentümer des denkmalgeschützen Ladens, Norbert Tanner, erhoffen sich von der Aufmerksamkeit im besten Fall einen neuen Mieter. Das ehemalige Café, zuletzt ein Accessoire-Geschäft, bietet gute Voraussetzungen für Gastro-Mieter. Außenflächen neben dem Gebäude bieten unmittelbaren Blick auf den Fluss und die Marktstraße. „Hier kommen auch viele müde Wanderer vorbei“, wirbt Tanner. Ein Teil des Grundstücks reiche sogar bis unmittelbar ans Wasser.

Was kommt in die Pizzeria?

Einen attraktiven Nachmieter wünscht sich auch Ines Plinke von der Sektkellerei Duprès. Der gehört die seit etwa einem Jahr leerstehende ehemalige Pizzeria an der Marktstraße 1. Obwohl dort aktuell Werbung für die Kellerei hängt, wird diese nicht selbst dort einziehen. „Wir sind derzeit auf der Suche nach einem Mieter, der möglichst zur Aufwertung des Bereichs beiträgt“, erklärt Plinke. Die KostBar des Traditionsunternehmens ist selber der ansprechende erste Eindruck, der Passanten am östlichen Tor der Innenstadt begegnet. Mit dem Auszug des Cafés und der Pizzeria wurde der Bereich ihrer Einschätzung nach abgehängt. Mit der Auswahl eines Nachmieters mache man es sich daher nicht leicht. Allerdings sei auch die Nachfrage in der Krise verhalten. „Aktuell ist es nicht leicht, Interessenten zu finden. Einige warten vielleicht auch, ob Objekte frei werden“, so Plinke. Aus Sicht des Wirtschaftsförderers ist in der Innenstadt durchaus noch Platz für Café, Restaurant und Co. „Wir brauchen einen guten Mix, dazu gehören unterschiedliche Gastro-Konzepte“, so Hemens.

Eine akute Notlage zeichnet sich für die Neustädter Innenstadt-Gastronomie nach Einschätzung der Wirtschaftsförderung derzeit nicht ab. Im Juli gab es ein Treffen mehrerer City-Wirte. „Es gab kein großes Wehklagen, aber auch kein Juhu“, resümiert Hemens den Austausch.

Die "Luftsnappers"-Kermiken von Andrea Grams zeigen historische Besucher der Ostseebäder. Dort wurden die Touristen von Einheimischen entsprechend genannt. Quelle: Mario Moers

Von Mario Moers