Neustadt

Von wegen Zweckbau, aus der Zeit gefallen und endlich abbruchreif: Die Schönheit der früheren Buchhandlung Biermann (vormals Sicius) an der Wunstorfer Straße liegt im Detail: etwa in seinem so einzigartigen Verkaufsraum mit einer geschwungenen Treppe, die zu einer den Raum fast vollständig umschließenden Galerie führt. Der Neustädter Künstler und Innenarchitekt Rüdiger Peglow will das Gebäude mit einer Kunstaktion unter dem Titel „never – ever – again“ ein vermutlich letztes Mal ins Bewusstsein rücken. Denn schon bald nach Ende seiner bis 13. Februar laufenden „kleinen Show“ soll das Haus abgerissen werden.

Ein historischer Blick in das Sicius/Biermann-Gebäude an der Wunstorfer Straße zeigt die damaligen Besucher Ortwin Viererbe (von links), Dieter Buuck, Harry Schilze und Klaus Kühlmann am charakteristischen Geländer der Empore. Quelle: privat

Anzeige

Peglow sieht in dem Geschäftshaus die „typische Bauweise der Fünfzigerjahre mit einer sichtbaren Asymmetrie in der Fassadengestaltung“. Es entstand 1955 und 1956 als Verkaufsgebäude der Druckerei Sicius, die nebenan an der Wunstorfer Straße ihre Produktionshalle hatte. Der Name Buchhandlung Sicius hielt sich in Neustadt auch noch viele Jahre, nachdem sich die Geschäftszweige getrennt hatten.

1985 übernahm Friedrich Biermann die Buchhandlung an der Wunstorfer Straße – in wirtschaftlich schwieriger Zeit. „Mein Mann hat nebenbei Anzeigen für die Leine-Zeitung verkauft, um uns über Wasser zu halten“, erzählt dessen Witwe Anita Biermann, die viele Jahre lang die Geschicke der Buchhandlung gestaltete. „Nach fast 40 Jahren in dem Geschäft waren wir schon traurig, dass wir da raus mussten“, sagt Anita Biermann. Tochter Claudia führt die Buchhandlung seit mittlerweile einem Jahr jenseits der Wunstorfer Straße, am Rundeel, erfolgreich weiter. Vor dem ZOB soll demnächst der Bau eines Geschäfts- und Bürogebäudes beginnen, des sogenannten Neustadttors.

Betrachter bleiben vor der Tür

Blick aus der ehemaligen Buchhandlung Richtung Fassade. Künstler haben dort eine Installation vorbereitet. Quelle: Cornelius Beuke (Archiv)

Doch zuvor übernehmen noch einmal die Künstler. „Die Ausstellung ist so konzipiert, dass die Türen verschlossen bleiben, aber jeder Besucher durch die Schaufenster an der Wunstorfer Straße unsere kleine Show erleben kann“, sagt Peglow, der gemeinsam mit Künstlerkollegen in den vergangenen Wochen umfangreiche Vorbereitungen getroffen hat. Entstanden ist eine Art Schaubühne, kunstvoll gestaltet und beleuchtet im Inneren. Sogar über eine Tonspur verfügt das Gesamtkunstwerk, dessen Realisierung die Altrewa-Bürgerstiftung und die Stadtwerke Neustadt mit Spenden ermöglicht haben.

Besucher blicken durch die Fenster, werden vom Licht durch den Innenraum geführt, untermalt wird die Aktion von Musik und kurzen Textpassagen. Die zehnminütige Aufführung läuft erstmals am Sonnabend, 30. Januar, um 19 Uhr.

Dabei gelten die aktuellen Corona-Regeln. „Leider müssen wir auf eine übliche Vernissage verzichten, während der man Freunde und Bekannte trifft“, sagt Organisator Peglow. Es dürften sich keine Gruppen bilden, im Abstand von 1,50 Meter voneinander und mit Masken ausgestattet, könne jede Aufführung angesehen und gehört werden. Ausreichend Zeit dafür ist jedenfalls gegeben, die Show läuft täglich bis zum 13. Februar, jeweils morgens von 6 bis 8 Uhr und abends von 16 bis 21 Uhr. Immer zur halben und vollen Stunde beginnen in direkter Folge zwei der jeweils zehnminütigen Vorstellungen.

Von Dirk von Werder und Patricia Chadde