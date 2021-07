Neustadt

Der Kunstverein zeigt ab Sonntag, 1. August, die Ausstellung „Signaturen im Raum“ im Schloss Landestrost. Die Künstlerin Veronika Moos stellt Installationen, Bilder und Fotografien aus, die sich mit ihrer Philosophie der Zeit auseinandersetzen.

Das netzartige Gewebe, das Veronika Moos mitten im Raum aufgehängt, erzählt eine Geschichte. Den Flachs aus dem es besteht, hat die Künstlerin selber gesät, gerauft, geröttet, gebrochen, versponnen und verwebt. Das ist für sie ein Sinnbild für ihre Kunst, bei der es der Kölnerin oft darum geht, entschleunigt zu arbeiten. Textilkunst sei eine oft verkannte, unterrepräsentierte Kunstform, sagt die Vorsitzende des Kunstvereins Rita Steinbach-Spenhoff. „Im Unterschied zu vielen digitalen Kunstformen wird hier der lange Entstehungsprozess erahnbar“, sagt sie.

Die siebte Welle macht Kunst zu einem weißen Blatt Papier

Im Werk der Künstlerin Moos spielt die Zeit eine zentrale Rolle. Ein Leinenfeld anzulegen kostet Zeit. Auch wenn sie an der Küste von Calais auf die perfekte Welle für ein Fotomotiv wartet, dauert das. Moos legt ein Kunstwerk im Sand, wartet dann exakt auf die siebte Welle. Manchmal wird ihr Werk überschwemmt, bevor der Auslöser klickt. Das ist ein unkalkulierbarer Moment, der Teil ihrer Arbeit ist.

Gärten erinnern an Adonis Tod und Aphrodites Tränen

Es ist also weitaus mehr als Textil, was die Ausstellung zeigt. Ein geknüpftes Netz aus Miesmuscheln. Fotografien von vergänglichen Mustern im Sand. In einem Raum stehen geflochtene Körbe. Als Hommage an Kölns Goldspinnerinnen, erläutert Moos. Ein Handwerk des Mittelalters, das vor allem Frauen meisterten. Eine andere Installation zeigt bunte kleine Kissen in geometrischen Muster angeordnet. „Ein Adonis-Garten“, erklärt die Künstlerin. Angelehnt an die griechische Sage von dem schönen Jüngling nach dessen Tod Aphrodite Tränen weinte, die zu Blumen wurden. Zu Adonis-Röschen. Werden und Vergehen. Vergehen und Werden.

Vergehen und Werden sind für Veronika Moos die Themen, die sie zu ihren Adonis-Gärtchen inspiriert haben. Quelle: Beate Ney-Janßen

Nicht an jedem Objekt erschließt sich das Motiv sofort. Hilfreich kann dabei der Ausstellungskatalog sein, den der Kunstverein vorbereitet hat. Oder das Gespräch mit der Künstlerin zur Vernissage am Sonntag, 1. August, 11.15 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Tag wie auch an allen anderen Ausstellungstagen frei. Geöffnet ist donnerstags bis sonnabends, 15 bis 18 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 18 Uhr, bis Sonntag, 29. August.

