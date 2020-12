Himmelreich

Ohne sie ist der Advent im Neustädter Land kaum vorstellbar: Am Sonntag haben einmal mehr die Kurrendebläser vom Posaunenchor Mariensee ihre Runde über die Dörfer gemacht. Ein kurzes Gastspiel an der frischen Luft, das ist auch in Corona-Zeiten erlaubt. Los ging es am Nikolaus-Sonntag in Himmelreich, unter Almut Jessens Carport. „Ihr Kinderlein kommet“ und andere Weihnachtslieder erklangen bei dem kurzen Auftritt.

Natürlich galten auch bei den Konzerten die bekannten Regeln: Abstand halten, Masken tragen, Namensliste ausfüllen mit desinfizierten Händen – erst dann begann der Musikgenuss. „Es ist so traurig, die kriegen keinen Glühwein und keinen Tee“, sagt Dagmar Steuernthal. „Schade, aber so kommt wenigstens ein bisschen Adventsstimmung auf“, sagt Markus Brettschneider vom Kirchenvorstand. Sein Kollege Heinrich Dettmering dankte den Bläsern, die regelmäßig Licht in die dunkle Jahreszeit bringen. Die mussten kurz darauf weiter. Denn Gastspiele in Empede, Wulfelade und Büren folgten noch.

Von Kathrin Götze