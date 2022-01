Neustadt

Kurzfristig nach Feierabend zur Erst- oder Auffrischungsimpfung fahren, das ist am Mittwoch und Freitag, 19. und 21. Januar, in Neustadt möglich. Auch am kommenden Montag, 24. Januar, wird nach Feierabend weiter geimpft. An den drei Tagen öffnet das Impfzentrum an der Hans-Böckler-Straße 65, von 17.30 bis 21 Uhr – zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten.

Mit den Spät-Öffnungszeiten sollen auch Personen, die aus schulischen oder beruflichen Gründen das bestehende Angebot von 10 bis 16 Uhr nur schwer wahrnehmen können, erreicht werden. Im Rahmen dieser Impfaktionen werden auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre geboostert.

Von Mario Moers