Einfach nur dastehen und reden ist gar nicht ihr Ding. Deshalb konnten die Zuhörer, die vergangenen Sonnabend zum Neujahrsempfang in die Helstorfer Museumsscheune gekommen waren, Ortsbürgermeisterin Silvia Luft als Meisterin des Ratespiels erleben.

Symbolbilder zu den wichtigen Themen des Ortes

„Für jedes bedeutende Thema, ob Rückblick oder Ausblick, habe ich ein Symbolbild mitgebracht“, erläuterte die CDU-Politikerin, die hauptberuflich als Sozialtrainerin arbeitet. Und so ging es bei ihrem Rätsel quer durch alle Bereiche, welche die Helstorfer gerade umtreiben. Der Radweg zwischen Helstorf und Vesbeck zählt dazu. „Er soll in diesem Jahr saniert werden“, berichtet Luft. „19 Bäume müssen in dem Zusammenhang gefällt werden, aber es soll Nachpflanzungen geben.“ Auch der Radweg nach Mandelsloh steht seit zwei Jahrzehnten auf der Wunschliste der Helstorfer. Eine kleine Brücke, kurz vor dem Ortseingang des Nachbarortes, ist bereits für die Radwegnutzung präpariert worden. Doch an eine Umsetzung im Jahr 2020 mag im Publikum keiner glauben.

Kita-Neubau ist in Planung

Das Kreuz, das Luft in die Höhe reckt, steht für den Abschied von Helstorfs langjähriger Pastorin Annedore Wendeborg. Soweit der Rückblick. „Am Sonntag wird der neue Pastor ins Amt eingeführt“, sagte die Ortsbürgermeisterin erfreut. Auch die acht fehlenden Kita-Plätze verschwieg Luft nicht. „Mögliche Zuzüge sind noch gar nicht eingerechnet“, berichtete sie. Deshalb ist ein Kita-Neubau geplant, der in der Senke hinter der Schule realisiert werden soll. „Die Planungskosten sind bereits im aktuellen Haushalt der Stadt eingestellt“, versicherte Luft ihren aufmerksamen Zuhörern.

Was Besucherin Helga Petersdorff ausdrücklich freut, ist die zeitnahe Eröffnung des neu errichteten Aldi-Marktes. „Am 30. Januar, spätestens aber am 4. Februar, können wir wieder im Ort einkaufen“, verspricht die Ortsbürgermeisterin. „ Helga will die Erste sein. Du kannst dich ja schon mal postieren“, juxt ein Tischnachbar.

Germania-Fußballer werden gewürdigt

Auch die Fußballmannschaft des SV Germania Helstorf wird beim Jahresempfang gebührend gewürdigt, schließlich wurde sie 2019 Stadtmeister in Esperke. Werbung in eigener Sache machen die Helstorfer ebenfalls. Sie haben eine eigene Website, die Michael Bormann viele Jahre pflegte. „Wir hatten ein Jahr Zeit, einen Nachfolger zu finden, aber das war gar nicht leicht“, berichtet Luft. Ira Odloschinski aus Luttmersen und Daniel Schraube wollen die Selbstdarstellung und Information des Ortes zukünftig in die Hand nehmen. „Ein Duo finde ich super“, kommentiert eine Zuhörerin.

Museumsverein hat Trio an der Spitze

Im Vorstand des Museumsvereins ist es sogar ein Trio, das die zahlreichen anfallenden Arbeiten untereinander aufteilt. Vorstandsmitglied Margrit Lindenmann ist jedenfalls guter Dinge, was die Zukunft des Ortes ebenso wie die des Helstorfer Heimat- und Museumsvereins angeht. Mit Peter Warneke und Jochen Wolski hat sie zwei fleißige Ko-Vorstände an ihrer Seite. „Aber das Wichtigste ist Gesundheit: Prost!“, beendet Lindenmann ihre Ansprache.

Der Neujahrsempfang in der Museumsscheune ist bei den Helstorfern beliebt. 2020 gibt es erst warme Worte und ein Quiz zu den brennenden Helstorf-Themen mit Ortsbürgermeisterin Silvia Luft. Dann folgen heiße Brühe und Mettbrote in geselliger Runde.

Von Patricia Chadde