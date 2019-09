Helstorf

Ein besonderes kammermusikalisches Erlebnis erwartet die Besucher des Konzerts mit dem Kusiolek Trio am Sonnabend, 28. September, in der Helstorfer Kirche. Namensgeber Robert Kusiolek (Akkordeon, Klangobjekte), Elena Chekanova (Live Elektronik) und Anton Sjarov (Violine) bringen bekannte Stücke in neuer Instrumentierung zu Gehör, etwa von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg oder Astor Piazzolla. In ihren Eigenkompositionen erforschten die Musiker die Grenzen großflächiger, sakraler Klangstrukturen, heißt es in der Ankündigung. Sie loteten deren Tiefe und Komplexität aus und fügten sie in weit ausschwingenden Klangräumen zusammen.

Wie sich das anhört, erfahren die Besucher am Sonntag, 28. September, ab 17 Uhr in der Helstorfer Kirche, Brückenstraße 13. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern angenommen.

Von Kathrin Götze