Neustadt

Auf frischer Tat hat der Ladendetektiv eines Einkaufsmarkts im Gewerbegebiet Ost am Mittwoch einen Dieb erwischt. Der 37-jährige Georgier hatte Druckerpatronen für insgesamt 312 Euro in einer präparierten Tasche an der Kasse vorbeischmuggeln wollen. Die Tasche war innen mit Alufolie ausgelegt, damit die Diebstahlsicherung des Marktes nicht auslöste.

Verdacht auf gewerbsmäßigen Diebstahl

Die Polizei nahm den Mann fest und führte ihn dem Haftrichter vor. Er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und ist zuvor bereits mehrfach bei Diebstählen erwischt worden. Es besteht der Verdacht, dass er diese gewerbsmäßig ausführt. Die Staatsanwaltschaft Hannover stellte Antrag auf Untersuchungshaft, dem der Haftrichter auch folgte. Der Dieb wurde in die Justizvollzugsanstalt Sehnde gebracht.

Von Kathrin Götze