Von der Gründungsversammlung und aus den ersten Jahren sind keine Aufzeichnungen überliefert. Doch die Laderholzer Schützen sind sich sicher, dass ihr Verein in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen hätte feiern können. Zumindest wenn Corona nicht wäre. Die geplante große Feier musste der Verein absagen, doch eine Chronik haben der Laderholzer Fotosammler Wilfried Dangers und Schriftführerin Lena Dangers vorgelegt.

Als Gründungsnachweis dient den Schützen die reich verzierte Urkunde, die der beste Schütze Heinrich Meyer im Jahr 1920 erhielt. Erste „Leiter“ des Vereins waren einer handschriftlichen Auflistung aus dem Jahr 1929 zufolge Wilhelm Reinhardt, Otto Hübener und Albert Wortmann. Sie und ihre direkten Nachfolger hatten es nicht leicht: Zu Beginn sei es dem Verein finanziell nicht gut gegangen, heißt es. Um das Schützenfest 1929 zu finanzieren, habe jedes Vereinsmitglied eine Mark beisteuern müssen.

Nationalsozialisten verlangten Satzungsänderung

Mit Gründung des Schützenbunds Wilhelm Tell (mit den Nachbardörfern Lichtenhorst, Rodewald, Niedernstöcken und Stöckendrebber) und der Fahnenweihe stellt das Jahr 1930 einen Meilenstein in der Chronik dar. Etwas hölzern liest sich einer der nächsten Einträge: „Im Jahre 1936 wurde die Satzung des Schützenvereins geändert“, heißt es da, „Grund hierfür war ein Führungswechsel in der damaligen Politik.“ Ab 1938 hieß es in der Satzung, ganz im Sinne des „Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen“: „Der Verein bezweckt die leibliche und seelische Erziehung seiner Mitglieder im Geiste des nationalsozialistischen Volksstaates durch die planmäßige Pflege der Leibesübungen, insbesondere Schießsport ...“

Nach der Kriegspause ab 1939 und dem Verlust vieler Mitglieder im Krieg begannen die Wettbewerbe 1947 wieder. Die Waffen waren jedoch konfisziert, die Schützen maßen sich im Kegeln, im Folgejahr schossen sie mit der Armbrust auf Konservendosen. Gewehre habe es ab 1949 wieder gegeben.

„Oma Lisa “ bewirtete die Schützen

Schützenkönig Heinrich Blanke posiert 1952 in weiblicher Begleitung fürs Siegerfoto. Quelle: privat

Für fröhliche Schützenfeste waren in den Fünfzigerjahren Festwirtin Lisa Beermann, bekannt als „Oma Lisa“, und die Blaskapelle von Heinrich Behrens (KHB) zuständig. Das Zelt bauten die Schützen noch in Eigenarbeit auf. Einen kleinen Schießstand bauten sich die Schützen 1954, Verfeinerungen und Erweiterungen folgten 1967 und 1968; zum 50-jährigen Bestehen 1970 feierten sie die Einweihung im großzügigen und runderneuerten Schützenhaus.

Und die Damenabteilung ging ebenfalls 1970 an den Start. „Von vielen Männern anfangs müde belächelt, entwickelte sich die Damenabteilung zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Vereins“, heißt es in der Chronik.

Wissenswertes und Anekdoten

Im Sommer konnten sich die Schützen aus Laderholz immerhin zum Gruppenfoto vor dem Schützenhaus treffen. Quelle: privat

Allerhand weitere wissenswerte Details und Anekdoten haben die Chronisten zusammengestellt: 1985 stiftete der damalige Ortsbürgermeister Friedhelm Dreyer einen Pokal, der zwischen den Dörfern der 1974 neu entstandenen politischen Ortschaft, Bevensen, Büren und Laderholz ausgeschossen wurde, um die Gemeinschaft zu fördern. Damals sammelte die Schützenjugend Altpapier, um ihre Kasse aufzubessern und brachte 10,5 Tonnen zusammen. Ab 2000 gehört auch ein Erntefest mit Umzug durchs Dorf alle zwei Jahre zum Repertoire.

Die Chronik im festen Einband und mit vielen Abbildungen gibt es beim Vorsitzenden Günter Schimmel für 10 Euro zu kaufen – er ist unter Telefon (0 50 74) 15 87 zu erreichen. Mit rund 130 Mitgliedern und zahlreichen Aktivitäten sei der Verein auch heute noch gut aufgestellt, sagt der Vorsitzende. Wie und auch wann sich das Vereinsleben nach der Zwangspause wieder entwickelt, sei aber noch schleierhaft.

Von Kathrin Götze