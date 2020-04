Neustadt

Ladestationen für Elektroautos haben sie schon lange in Betrieb – nun haben die Stadtwerke Neustadt auch zwei Stromtankstellen für E-Bikes aufgestellt. Sie sind am Heini-Nülle-Platz zu finden, an der Wegverbindung Richtung Rundeel. „Fahrradladestationen sind noch keine Selbstverständlichkeit“, sagt Dieter Lindauer, Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsbetriebe. „Mit den neuen E-Bike-Stationen gehen wir einen Schritt voraus und hoffen auf eine rege Nutzung der beiden Ladepunkte in der Innenstadt“, fügt er hinzu.

Schließfächer funktionieren mit PIN-Code

Die Bedienung der Stationen jedenfalls ist einfach. Die Akkus werden in den mit Steckdosen ausgestatteten Schließfächern untergebracht. Die Schließfächer funktionieren mit PIN-Code-Eingabe wie ein Hotelsafe: Der Nutzer legt den vierstelligen Code selber fest, bevor er das Fach schließt. Am Bügel kann man so lange auch das Fahrrad anschließen. Und auch für den Fahrradhelm ist Platz in den Stationen. „Elektrofahrräder werden immer populärer. Mit der neuen E-Ladestation für Fahrräder machen wir unsere Innenstadt noch attraktiver“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Der Ladestopp könnte dann für einen Kaffee oder Einkaufsbummel genutzt werden, sobald wieder alle Läden geöffnet sind.

16 Ladesäulen für E-Autos in Planung

Unterdessen laufen die Planungen der Stadtwerke, auch für Elektroautos die Ladeinfrastruktur in Neustadt weiter auszubauen. Geplant und in Kürze realisiert werden insgesamt 16 Ladesäulen mit insgesamt 32 Ladepunkten. „Wir möchten die Energiewende vor Ort vorantreiben – dazu gehört natürlich noch viel mehr als der Bau von Ladesäulen“, sagt Lindauer. Deshalb setzten die Stadtwerke mehr denn je auf nachhaltige Energiegewinnung, zum Beispiel durch Photovoltaik oder kalte Nahwärme.

Von Kathrin Götze