Eilvese

Seine neueste Holzarbeit präsentiert Werner Lamprecht aus Eilvese dieser Tage nicht in seiner Werkstatt vor dem Haus, sondern direkt an der eigenen Hauswand. Mit seinem Werk „Wir Alle in einem Boot“ will er sagen: Geht doch bitte vernünftig und menschlich miteinander um.

Symbole statt festlicher Sterne

Lamprecht macht sich mit dieser Schmuckarbeit zu neuen Ufern auf: Eigentlich fertigt und verkauft der 86-Jährige weihnachtliche Dekoration aus Holz. Der Hobby-Schreiner erfüllt sich mit der Zeit an Hobel und Säge seit jetzt 15 Jahren einen Berufswunsch, dem er in seiner Jugend nicht verfolgen konnte: Er wollte Tischler werden, aber es gab keinen Ausbildungsplatz für ihn. Lamprecht musste ersatzweise den Beruf des Farbmischers (Nuanceur) ergreifen.

Taube, Olympia, Mond und Sonne

Vielleicht ist das ein Grund dafür, warum der rüstige Rentner Farben und Motive für seine weithin sichtbare Arbeit bewusst gewählt hat. Auf der blauen Friedenstaube, die dem Arrangement gleichsam als Hintergrund dient, hat Lamprecht die fünf Olympiaringe – stellvertretend für die Erdteile – aufgebracht. Dazu Sonne und Mond am Firmament und ein stilisiertes Segelboot, alles mit Schnüren passend miteinander verbunden.

„Alles zusammen ergibt für mich ein Friedenssymbol“, sagt Lamprecht über sein Design. Im Vorbeifahren und mit schnellem Blick ist die Vielfalt der Symbole kaum zu erfassen. Da lohnt vielleicht etwas Zeit für die Nuancen.

Von Mirko Bartels