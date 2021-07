Eilvese

Die Bilder aus dem Hochwassergebiet lassen ihm keine Ruhe. Seit Tagen sucht Matthias Homeyer aus Neustadt-Eilvese nach Wegen, den Bewohnern der zerstörten Ortschaften zu helfen. Über die Initiative Land schafft Verbindung hat er jetzt gehört, dass in einigen Dörfern rund um die Stadt Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz die Hilfe noch nicht angekommen sei. „Die Landwirte sind da noch dabei, allein die Durchfahrtsstraßen mit schwerem Gerät vom Schlamm zu befreien“, sagt Homeyer. Und hat beschlossen: „Da fahre ich hin und helfe.“

1000 Liter Wasser im Tank

Als Chef eines Unternehmens, das sowohl Hausmeister-Dienstleistungen anbietet als auch landwirtschaftliche Einsätze fahren kann, hat er passende Ausrüstung parat. „Ich habe jetzt erst einmal den Pickup gepackt und will gucken, was da unten gebraucht wird“, sagt er. Plattschaufeln, Feuerwehrschlauch und Pumpe, andere Werkzeuge und ein 1000-Liter-Wassertank gehören zur Fracht, die er auf der Ladefläche gut verzurrt hat. „Soweit man hört, kann es noch dauern, bis die Wasserversorgung wieder steht.“

Der Pickup ist gepackt: Matthias Homeyer nimmt Schaufeln, Pumpe, Schlauch, Wassertank und andere Werkzeuge mit auf Tour nach Bad Neuenahr. Quelle: Kathrin Götze

Auch ein paar Hilfsgüter hat die Familie ihm eingepackt, vor allem Hygieneartikel. „Kleidung ist wohl schon genug gespendet, habe ich gehört“, sagt Homeyer. Windeln, Seife, Mehl, Traubenzucker und andere Sachen habe seine Mutter noch rasch eingekauft – und eine Packung Gebissreiniger habe sie ihm auch noch in die Hand gedrückt, „falls du da eine alte Dame triffst, Junge.“ Da sei er gerührt gewesen, sagt der 54-Jährige. Zu Hause zu bleiben, das sei für ihn keine Option. „Ich kann nicht still sitzen, wenn so etwas passiert“, sagt er. „Meine Frau sagt, ich habe so ein kleines Helfersyndrom.“

350 Kilometer zur Einsatzstelle

Die Firma weiß er in guten Händen: „Die anderen bleiben ja da, und meine Frau ist im Büro.“ Am Dienstag in aller Frühe wolle er losfahren. 350 Kilometer gilt es zu bewältigen. „Man will ja dann vom Tag dann auch noch was haben.“ Von Landwirten aus der Initiative habe er gehört, dass sie wegen der laufenden Ernte nicht weg können. Doch viele gäben, was sie entbehren können. Gebraucht wird Vieles, auf das nicht jeder Städter gleich kommt, zum Beispiel Weidezäune. „Ein Bekannter hat Kartoffelkisten hingeschickt“, sagt Homeyer. Fürs Erste richtet er sich auf eine oder zwei Übernachtungen ein. „Ich habe gehört, dass ein Hotelier dort Zimmer für Helfer hat.“ Aber notfalls könne er auch auf dem Autositz schlafen.

„Ich habe auch gehört, dass viele Schaulustige in der Gegend unterwegs sind“, sagt er noch. An einigen Stellen würden Fahrzeuge schon nicht mehr durchgelassen. Er habe als erstes Ziel die Feuerwehr Bad Neuenahr eingeplant. „Eins ist klar: Zurückschicken lasse ich mich nicht.“

Von Kathrin Götze