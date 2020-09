Amedorf

Dirk Rabe geht mit gutem Beispiel voran: Der Jagdpächter und Naturschutzobmann der Jägerschaft Neustadt hat in seinem Revier in der Nähe von Amedorf eine 6,5 Hektar große Fläche mit einer Kleegrasmischung angelegt. „Das Areal wird gut angenommen. Und das nicht nur von den Insekten“, sagt Rabe. Auch Wildtiere wie Rehe und Hasen tummelten sich gern auf der naturnahen Wiese.

Landesjägerschaft fördert Projekt

Die Mischung hat sich der Landwirt im Nebenerwerb speziell für diese Fläche auf eigene Kosten herstellen lassen. Dazu gibt es nun eine Alternative: Die Landesjägerschaft Niedersachsen fördert mit ihrem Projekt Lebensraumverbund Feldflur Niedersachsen (LVFN) die Anschaffung von bestimmtem Saatgut für einjährige und mehrjährige Blühmischungen. „Die Jagdpächter müssen sich nur melden und einen kurzen Antrag ausfüllen“, heißt es.

„Die Lebensbedingungen für viele Tiere haben sich in der Agrarlandschaft gerade in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verschlechtert“, sagt Rabe. Er wolle helfen, die Bedingungen für die Niederwildarten wie Kaninchen, Füchse und Fasane sowie für Bodenbrüter wie Gänse zu verbessern. Eine Möglichkeit sei die Anlage von Blühstreifen und Wiesen. „Das Projekt LVFN wird aus Mitteln der Jagdabgabe des Landes gefördert“, sagt Rabe. Es sei vorerst auf fünf Jahre begrenzt, um den jeweiligen Flächen Raum für die Entwicklung zu geben. „Mehrjährige Blühstreifen entwickeln sich im ersten Jahr nicht vollständig.“

Rebhühner sind stark bedroht

Besonders betroffen seien in den vergangenen Jahren Rebhühner und Feldlerche gewesen. „In der Schweiz gilt das Rebhuhn seit diesem Jahr als ausgestorben“, berichtet Rabe. Seit 2019 sei kein Tier mehr bei den Eidgenossen gesehen worden. Ganz so schlimm ist es in Niedersachsen noch nicht, dennoch ist die Art stark bedroht. „Diese Tiere brauchen Deckung, sonst können sie sich nicht in ausreichender Zahl vermehren. Nahrungsmangel ist ein weiteres Problem“, sagt er. Seit den Achtzigerjahren habe die Zahl der Tiere um 91 Prozent abgenommen, heißt es vom Naturschutzbund Deutschland. Förderprojekte gibt es nicht nur von der Landesjägerschaft. Die Region Hannover und die Jägerschaft Neustadt beteiligen sich finanziell beispielsweise an Stoppelbrachen und mehrjährigen Blühstreifen. Dann gibt es direkt eine Prämie pro Hektar für den Bewirtschafter.

Von Mirko Bartels