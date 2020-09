Neustadt

Pop und Jazz in geballter Form bietet der Entdeckertag der Region Hannover am Sonntag, 13. September, im Amtsgarten von Schloss Landestrost in Neustadt. Auf der Freiluftbühne wechseln sich Musiker von 11.30 bis 17.30 Uhr nahezu nonstop ab. Ein weiteres lohnendes Ziel ist der Haasenhof in Mandelsloh, der mit Musik, einem Familien-Kunstwerk und Instrumentenbau von 10 bis 18 Uhr lockt.

Im Landestrost-Garten sind auch nach dem Ende des Kultursommers der Region die Mikrofone nicht abgeschaltet worden. Aktueller Anlass ist der Entdeckertag der Region Hannover, der wie so vieles andere in ungewohnter Form präsentiert wird. Musik in geballter Form und vielen Spielarten hat der Amtsgarten am kommenden Sonntag zu bieten.

Ballhause , Stoermer , Berta und mehr im Schloss Landestrost

Den Anfang macht der Sänger und Gitarrist Robby Ballhause, der um 11.30 Uhr die Bühne entert. Mit seiner Mischung aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop, genannt Greengrass-Music, bringt er eine amerikanische Note ins Programm. Ab 13 Uhr spielen Lars Stoermer und Klaus Heuermann ihre liebsten Jazzkompositionen. Intim, groovig und mit facettenreichem Sound. Jan Jakob & Band lösen diese beiden Musiker um 14.30 Uhr ab. Als Singer und Songwriter ist Jakob unterwegs, mischt Indie Pop mit Jazz, Soul und Folk und sagt, dass er sich von der Welt inspirieren lässt, während sie an ihm vorüberzieht.

Die Hammond-Orgel ist das Instrument, mit dem Lennard Smidt sich auskennt, und darauf beginnt er um 16 Uhr zu spielen. Allerdings nicht allein, sondern mit dem Kameruner Benson Itoe am E-Bass und John Winston Berta an den Drums. Eigenkompositionen und improvisierte Einlagen verspricht das Trio für seinen Auftritt. Der letzte Gig des Entdeckertages im Amtsgarten ist John Winston Berta allein vorbehalten. Er spielte in mehreren Combos und Big Bands als Schlagzeuger, verbrachte einige Jahre beim niedersächsischen Jugendjazzorchester und dem Deutsch-Polnischen Jugendjazzorchester. Als Singer und Songwriter will er seinen Auftritt ab 17.30 Uhr mit rockigen Tönen gestalten. Danach legt sich Ruhe über das Schloss Landestrost.

Die Ellingtones treten im Mandelsloher Haasenhof auf Quelle: privat

Haasenhof bereitet Familien-Aktionen vor

An Mandelslohs Haasenhof werden unterdessen ab 11 Uhr die Ellingtones in der Klassik-Scheune auftreten. Gesang von Irmgard Weber mit Klaviermusik von Thomas Dust wird dem Publikum dort ab 14.30 Uhr geboten, und ab 17.15 Uhr tritt Anja Ritterbusch mit jazzigen Tönen, begleitet von Eike Wulfmeier am Klavier auf die Bühne. Ab 10 Uhr sind Familien zum Malen eingeladen, ab 11 Uhr alle, die Lust dazu verspüren, Instrumente aus Naturmaterialien zu bauen. Süße Köstlichkeiten und Wildbratwurst vervollständigen das Angebot.

Anmeldungen sind notwendig und können über die Homepage www.entdeckertag.de vorgenommen werden. Alle Aktionen sind kostenlos.

Von Beate Ney-Janßen