Wie bei allen ist in diesem Jahr auch das Vereinsleben der Landfrauen in den Neustädter Ortsteilen zum Erliegen gekommen. Um nicht in Vergessenheit zu geraten, und den einen oder anderen persönlich mal an der Tür zu treffen, haben die Vorstände jedem Mitglied einen Gruß zu Weihnachten vorbeigebracht. „Ab März dieses Jahres mussten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden, einschließlich unserer Jahreshauptversammlung. Da wir auch unsere geplante gemeinsame Weihnachtsfeier nicht durchführen können, wollten wir uns auf diesem Wege in Erinnerung rufen“, sagte die erste Vorsitzende Andrea Heidemüller vom Landfrauenverein Nöpke-Borstel.

Der Vorstand des Landfrauenvereins verteilten 86 weihnachtliche Blumengrüße an die Vereinsmitglieder in Nöpke und Borstel. Irmgard Hormann (von links), Sabine Schiller, Rita Liefer und Hanna Logé sowie Andrea Heidemüller (nicht im Bild) überreichen die Sträuße persönlich an den Haustüren zusammen mit einem kurzen Anschreiben. Quelle: privat

Insgesamt lieferten die Vorstandsmitglieder 86 festliche Blumengrüße an den Haustüren in Borstel und Nöpke ab. „Wollen wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder ein lebendiges Vereinsleben möglich sein wird, denn es steht unser Vereinsjubiläum zum 50-jährigen Bestehen an“, betonte Heidemüller. Nach Pfingsten soll ein großes Zelt auf dem Festplatz in Nöpke errichtet werden. „Die Planungen laufen trotz Corona natürlich weiter“, sagte sie abschließend.

Blumengrüße und Adventskalender fürs Herz

Der Vorstand des Landfrauenvereins Scharrel überreichte zum ersten Advent jeder Landfrau einen liebevoll eingepackten Schokoladen-Adventskalender. „Auch die sogenannten AHA-Regeln haben wir dabei eingehalten“, berichtete Schriftführerin Regina Wiebrock. Ihr half eine Grillzange dabei, den Abstand einzuhalten, mit der sie die Geschenke verteilte. 102 süße Kalender verteilten die Vorstandsmitglieder in Scharrel, Otternhagen, Suttorf, Basse und Metel. „Es war eine gelungene Überraschung und es gab viele strahlende Gesichter und nette Gespräche an der Haustüre“, erzählte Wiebrock.

Elvira Burandt, Vorsitzende des Landfrauenvereins Scharrel (links), überreicht Svenja Lübbert in Suttorf, ein kleines Präsent Quelle: privat

Auch die Landfrauen aus Scharrel wissen noch nicht, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. „Unser Veranstaltungsort, das Hotel-Restaurant Perl in Otternhagen, muss ja bis zum 10. Januar geschlossen bleiben. Unser nächster Vortrag war eigentlich für den 11. Januar geplant. Wir werden kurz vorher darüber sprechen, wie wir die weiteren Termine planen sollen“, sagte sie weiter.

Vereine können ihre Veranstaltungen kaum planen

So wie die Landfrauen im Neustädter Land ihre Mitglieder beschenken, versuche viele Ortsvereine während der Corona-Krise, auf diese Art in Kontakt zu ihren Mitgliedern zu bleiben, um sie etwas aufzuheitern. Die Unsicherheit, wie es im nächsten Jahr mit gemeinsamen Veranstaltungen weiter gehen soll, treibt sämtliche Vereine um. „Auch ohne Corona ist es schwer neue Mitglieder zu gewinnen und auch zu halten. Durch das Virus wird das noch schwieriger“, sagte Wiebrock.

Von Susann Brosch