Steimbke

Unbekannte Täter haben am Sonnabend, 26. September, zwei Landmaschinen der Marke Claas vom Hof eines Händlers in Steimbke gestohlen. Gegen 17 Uhr hatten die Täter nach Auskunft der Polizei Teile des Zauns um das Gelände Am Nordbruche entfernt. Sie stahlen die Fahrzeuge und flohen über mehrere Äcker in Richtung der Bundesstraße 214. Das eingebaute GPS-Signal der Fahrzeuge verliert sich um 17:12 Uhr hinter Glashof in Fahrtrichtung Wendenborstel. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Ackerschlepper vom Typ Arion 510 und einen Teleskoplader Scorpion 741. Beide sind hellgrün lackiert und haben rote Felgen. Sie haben einen Gesamtwert von circa 200.000 Euro.

Auf dem Firmengelände des Landmaschinenhändlers wurde in der Vergangenheit mehrfach eingebrochen. Allein in diesem Jahr drei Mal, nach Auskunft des Unternehmens. Gestohlen wurden dabei bislang Computer und andere, kleinere Gegenstände. Fahrzeuge wurden zum ersten Mal gestohlen.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizeiinspektion Nienburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (05021) 97780. Wer hat verdächtige Personen am Sonnabend gegen 17 Uhr bei der Landmaschinen GmbH wahrgenommen? Wer hat nach 17.12 Uhr die auffälligen Fahrzeuge im Bereich Glashof/Wendenborstel und Umgebung gesehen? Die Fahrzeuge sind möglicherweise abtransportiert worden.

