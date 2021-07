Neustadt

Der Erbauer von Schloss Landestrost wäre im Jahr 1574 von einem Ansturm auf sein Schlossgelände sicher wenig begeistert gewesen. Doch Zeiten ändern sich. Knapp 500 Jahre später freut sich Landpartie Veranstalter Rainer Timpe über jeden einzelnen Besucher, der Richtung Schloss strebt. Rund 100 Aussteller präsentierten dort von Freitag bis Sonntag ihr Angebot. Bereits am ersten Tag lockte das Event gut 1000 Interessierte an.

Landpartie startet bei Landregen

„Nur der verregnete Start war schade“, sagt Verkäuferin Sara Parker. Doch in ihrer Heimat, die zwischen Liverpool und Manchester liegt, wird bei solchem Wetter einfach Tweed getragen. Edle Stoffe, pfiffige Schnitte präsentiert Parker auch an ihrem Stand den Kundinnen und Kunden. Die strömten am zweiten Tag regelrecht zum Schloss. Über 4000 Besucher zählte Timpe am Sonnabend hocherfreut, nachdem die sonst jährlich stattfindende Landpartie 2020 wegen Corona ausfallen musste.

Zur Galerie Von Alphornklängen und Antiquitäten über Leihhühner und Kakteen bis zu Rosen und Tweedmode reicht die Bandbreite von Neustadts Landpartie 2021. Die Besucher zeigten sich kauflustig.

Auch Sven Stange findet für das Publikum nur lobende Worte. Der Blumenverkäufer ist der „Rosenkavalier“ unter den Ausstellern. Neben historischen Exemplaren hat er auch eine rosa blühende „Dresdener Frauenkirche“ dabei. „Da während des Kälteeinbruchs im Februar zahlreiche Rosen erfroren sind, holen sich die Leute bei mir Ersatz“, berichtet er. Remonte Rosen, historische und auch moderne Züchtungen sind bei ihm zu haben.

Die Regionen, aus denen die Aussteller ihre Sortiment schöpfen, stammt aus allen Regionen der Welt. Geschirr aus Spanien, Kakteen aus Mexiko und Praktisches aus Olivenholz von Mehdi Mejri , Claudia und Britt aus dem Heidekreis suchen nichts bestimmtes, lassen sich aber gerne inspirieren. Die pulverbeschichteten Metallmöbel von La Sepia finden sie ebenso attraktiv, wie die drehbaren Strandkörbe von Michael Paschke oder die aparten Lilien von Peter Frederik Skov Moeller.

Diese raffinierte Tweedmode kommt vom Land. Sara Parkers Kundinnen lieben die raffinierten Schnitte aus dem englischen Stoff. Quelle: Patricia Chadde

Alphornklänge zu Wein und Sekt

Loccums Alphornbläser spielten ein kleines Konzert, die Sektkellerei Duprès bot einen Blick in ihre Kellerei an. Auch im vierten Jahr kam die Landpartie bei den Gästen sehr gut an. Die Organisation ließ keine Wünsche offen. Es gab einen attraktiven Mix aus Mode, Kunsthandwerk, praktischen und dekorativen Dingen. Auch die Gastronomie war breit aufgestellt. Sitzplätze unter der Schlosskastanie oder auf dem weitläufigen Gelände luden zum Verweilen ein. Park-and-Ride-Parklätze am Balneon, dem Bahnhof und Freizeitzentrum schonten die Nerven bei den An- und Abreisenden.

Wer etwas Sperriges gekauft hatte, konnte es erst mal im Depot parken lassen und am Ende seiner Landpartie abholen. „Die Möglichkeit, mal wieder etwas Besonderes zu erleben, wird genutzt“, stellt Veranstalter Rainer Timpe hocherfreut fest.

Von Dirk Von Werder