Schneeren

Milch von Kühen aus der Region, gefüttert mit dem saftigsten Grün, das auf Neustädter Boden gedeiht. Mit dieser Wohlfühl-Werbebotschaft lässt sich ein Tetra Pak Milch sicher gut verkaufen. Doch in genau dieser Beschreibung steckt mehr politischer Sprengstoff, als den meisten Konsumenten und vielen Landwirten bislang bewusst ist.

Problem-Gras?

Problemgras? Das Futter mit dem Landwirt Sven Klingemann seine Milchkühe im Stall in Schneeren füttert, wächst auf CO2-emmitierenden Moorwiesen. Quelle: Mario Moers

Denn das Gras, mit dem die hiesigen Landwirte im Neustädter Land ihre Tiere füttern, wächst zu einem sehr großen Teil auf Moorböden. Und gerade diese Flächen rücken immer stärker in den Fokus zahlreicher Gesetzespakete rund um den Klimaschutz – mit möglicherweise weitreichenden Auswirkungen für die heimischen Landwirte. „Wir müssen unsere Landwirte jetzt sensibilisieren“, warnt deshalb Landvolk Hannover-Vorstand Volker Hahn vor den Konsequenzen einer ganzen Reihe bereits beschlossener und künftiger Gesetzesvorhaben.

Die komplexe Problemlage knapp zusammengefasst: Auf entwässerten Moorböden entsteht durch biologische Zersetzungsprozesse klimaschädliches CO2, abhängig von der Intensität der Bewirtschaftung. Weil diese Emissionen etwa 6 Prozent des deutschen Treibhausgas-Ausstoßes ausmachen, ist man bestrebt, ebendiese Flächen wieder zu vernässen. Zwar scheiterten das Bundesumwelt- und Landwirtschaftministerium zum Monatsbeginn, sich auf eine im Koalitionsvertrag verankerte Moorschutzstrategie zu einigen, doch auch in der 2020 verabschiedeten Umweltschutz-Vereinbarung Niedersächsischen Weg, sind bereits entsprechende Einschränkungen zur Moorbewirtschaftung beschlossen worden.

Kandidaten informieren sich im Stall

Der Mardorfer Landwirt Ralf Struckmann baut das Futter für seine Tiere auch auf Moorflächen an. Er kann sich grundsätzlich vorstellen, auf diese Futterquelle bei entsprechender Entschädigung zu verzichten. Quelle: Mario Moers

„Der Landwirtschaft ist sehr bewusst, dass wir CO2 reduzieren müssen, aber das geht nicht ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen“, sagte Hahn in dieser Woche. In Schneeren besichtigte er gemeinsam mit mehreren Landwirten aus Neustadt und Wunstorf und einem Tross CDU-Abgeordneter den Hof von Milchbauer Sven Klingemann. Mit dabei: Der EU-Abgeordnete David McAllister, der CDU-Staatsminister im Kanzleramt Hendrik Hoppenstedt und der Generalsekretär der CDU Niedersachsen, Sebastian Lechner. „Eins ist klar. Das Thema ist nicht wegzudiskutieren“, kommentierte Hoppenstedt die „Gefechtslage“ hinsichtlich der künftigen Moornutzung.

Ohne Moor keine Milch?

Staatsminister Hendrik Hoppenstedt (CDU) im Stall des Schneerener Milchbauern Sven Klingemann. Quelle: Mario Moers

Landwirt Klingemann nutzt 85 Hektar Moorboden, ausschließlich für die Futterproduktion. „Wenn das hier nicht mehr möglich ist, können wir hier keine wirtschaftliche Milchproduktion mehr machen“, sagt Klingemann. Befürchtet habe man schon lange, dass Einschränkungen drohen, sagt er – jetzt wird es ernst. „Vielleicht haben wir das einige Jahre nicht genug auf dem Schirm gehabt“, räumt der Landvolk-Vorsitzende ein. Dort arbeitet man gerade an einem Positionspapier zum Thema Moorschutz. „Wir haben hier eben die riesen Moorflächen. Für die Betriebe wird es zur Existenzfrage“, sagt Kreislandwirt Fred Arkenberg.

Entschädigungen und Alternativen

Es stellt sich also die Frage, wie sich Moorschutz und Landwirtschaft in der Hannoverschen Moorgest künftig verbinden lassen. „Wir beschäftigen uns im großen Stil mit dem Thema. Wir müssen Wege finden, wie man die Nachnutzung gestalten kann. Es wird ein bunter Mix an Möglichkeiten sein müssen in der Praxis“, so Hahn. In Schneeren befindet sich ein möglicher Baustein gleich um die Ecke von Klingemanns Hof. In der dortigen Biogasanlage landet auch die ungenutzte Biomasse der Moorwiesen. Der Mardorfer Landwirt Ralf Struckmann ist an der Anlage beteiligt. Er erntet auf 26 Hektar Moorland ebenfalls Gras für seine Tiere. Im Nebenbetrieb verdient er aber auch bereits Geld, indem der Renaturierungsflächen für die Region Hannover mäht. Struckmann kann sich grundsätzlich vorstellen mit Renaturierungsmaßnahmen zu leben, wenn er dafür entsprechend entschädigt würde oder ein Pflegegeld bekäme. Der Landwirt als Landschaftspfleger, als Moor-Klimawirt. Ob das allerdings der Weisheit letzter Schluss wäre, stellt Struckmann in Frage. „Mein Vorschlag wäre ein zweigleisiger Weg. Es muss doch nicht jede Fläche vernässt werden“, sagt er.

Klingemann, der sein Futter zu 100 Prozent auf dem heimischen Boden zieht, schließt einen Kompromiss für seine Wirtschaft aus. „Alternative Nutzungsformen sind für mich zu keinem Prozent interessant. Sie können mir tausend Mal Entschädigungen zahlen, ich kann dann keine Kühe hier halten“, sagt er.

Von Mario Moers