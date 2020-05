Neustadt

Längere Fahrt- beziehungsweise Wartezeiten müssen Autofahrer ab Dienstag, 26. Mai, einkalkulieren, die auf der Straße Landwehr in Neustadt aus oder in Richtung Mardorf fahren wollen. Die Fußgängerbrücke über die Straße muss saniert werden. Halbseitige Sperrungen sind notwendig.

Eine Baustellenampel werde eingerichtet, teilt Benjamin Gleue vom Bürgerservice der Stadt mit. Diese werde von Hand betrieben, um lange Staus zu vermeiden. Bei starkem Verkehrsaufkommen würden stets die Fahrzeuge bevorzugt, die von der Bundesstraße 442 in die Landwehr abbiegen wollen – also von der Wunstorfer und Nienburger Straße kommend. So soll ein innerstädtischer Rückstau verhindert werden.

Ausweichstrecken aus Richtung Moorstraße

Verkehrsteilnehmern, die von Westen, also aus Richtung Moorstraße, kommen, rät Gleue, auf die Königsberger Straße oder Am Kuhlager/ Memeler Straße beziehungsweise Siemensstraße auszuweichen. Auf Umwege müssen sich außerdem Fußgänger einstellen, denn während der Bauarbeiten wird die Fußgängerbrücke komplett gesperrt.

Wer zu Fuß zwischen dem Norden der Kernstadt und dem Bahnhof unterwegs sei, könne die Landwehr an der Ampel an der Königsberger Straße kreuzen, rät Gleue. Auch in der Unterführung komme es zu jeweils einseitigen Sperrungen der Gehwege. Alternativ könne beispielsweise durch die Bahnhofsunterführung ausgewichen werden.

Nächste Baustelle: Herzog-Erich-Allee

Sobald die Sanierungen an der Landwehr abgeschlossen sind, kommt die nächste Baustelle in der Kernstadt auf Verkehrsteilnehmer zu. An der Herzog-Erich-Allee ist ab dem 8. Juni mit einer Baustellenampel und wechselseitigen Sperrungen der Fußwege zu rechnen.

Von Beate Ney-Janßen