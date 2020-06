Neustädter Land

Das Volksbegehren zum Artenschutz stößt bei Neustadts Landwirten auf wenig Gegenliebe. Es sei nur schwer nachvollziehbar, dass ausgerechnet jetzt ein solches Volksbegehren auf den Weg gebracht werde. Praktisch gleichzeitig sitzt der Naturschutzbund Nabu gemeinsam mit Landesregierung und Vertretern der Landwirte am Verhandlungstisch über die Ausgestaltung des „Niedersächsischen Wegs“ zum Artenschutz.

Monatelang schon haben die Partner über dieses Abkommen verhandelt. Dass der Nabu nun, gemeinsam mit den Grünen, das Volksbegehren maßgeblich vorantreibe, empfänden die Landwirte als Vertrauensbruch, sagt Landvolk-Chef Volker Hahn. Auf diese Weise schaffe der Verhandlungspartner eine Drohkulisse. Mit einem Gesetzestext, der aus Sicht der Landwirte an vielen Stellen nicht praktikabel ist, etwa in Sachen Mähzeitpunkte. „Uns stört auch, dass danach alle in der vielfältigen niedersächsischen Landschaft vom Harz bis ans Meer über einen Kamm geschoren werden sollen“, sagt Hahn.

Dabei habe man sich schon ziemlich weit bewegt. „Unter manchen alten Kollegen ist es noch ein No-Go, sich mit Naturschützern auch nur zu unterhalten“, sagt Hahn. Doch insbesondere jüngere Kollegen hätten heute ein ausgeprägtes Verständnis für Umwelt- und Artenschutz. „Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Landschaft auch stark verändert“, sagt Hahn. In früheren Tagen wären beispielsweise zu dieser Jahreszeit ziemlich alle Wegränder schon gemäht, doch heute mache das kaum noch jemand.

Vertrags-Naturschutzprojekte laufen seit Jahren

„Auch das müssen wir jetzt allerdings erklären“, sagt Hahns Kollege Thorsten Klingemann aus Averhoy. Erst kürzlich sei er von Passanten angesprochen worden, die nun den sauber gestutzten Seitenraum der Wirtschaftswege vermissten. Klingemann ist einer von vielen Landwirten, die sich bereits seit einigen Jahren an einem Vertrags-Naturschutz-Projekt der Region Hannover beteiligen. Dazu gehören mehrjährige Blühflächen, so genannte Honigbrachen, auf denen mehr als 30 Kräuter wachsen, die zu jeweils unterschiedlichen Zeiten blühen. So finden Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten vom Frühling bis in den Herbst dort Nahrung.

„Wir entwickeln die Blühmischung, die für das Projekt verwendet wird, ständig weiter“, berichtet Kollegin Julia Dörrie aus Otternhagen. Sie hat auf einer Fläche nahe dem Moor gleich mehrere Maßnahmen für die Biodiversität umgesetzt: Neben einer Fläche mit extensiv bewirtschaftetem Hafer gedeiht ein breiter Blühstreifen, etwas entfernt vom Weg ist ein sogenanntes Lerchenfenster zwischen den Haferpflanzen zu erkennen – sie wird nicht bestellt oder gemäht, damit Bodenbrüter und anderes Niederwild Rückzugsflächen finden.

Bodenbrüter kehren zurück

Auf Jochen Labahns Bienenweide blüht gerade die Facelia besonders prächtig. Quelle: Kathrin Götze

All das zeige schon Erfolge, berichtet auch ihr Kollege Jochen Labahn. Der Otternhagener Bezirkslandwirt hat Blühstreifen bis zum Nachbardorf Mecklenhorst gezogen und berichtet, dass er immer mehr Fasane und auch Kiebitze dort sichtet. Wo sich die Bodenbrüter aufhalten, was man bei Lerchenfenstern beachten muss, welche Pflanzen sich in der Blühmischung besonders gut machen, bei diesen Themen hören die Landwirte einander interessiert zu. Es sei ihr Beruf, in der Natur zu arbeiten, und auch altes Wissen über biologischen Pflanzenschutz eigneten sich viele gern wieder an, sagt Hahn.

Schwierig werde es aber, wenn man über das Eigentum nicht mehr selbst bestimmen könne, betonen die Kollegen Hendrik Lübbert und Thorsten Klingemann. Gerade im Neustädter Land mit seinen vergleichsweise kleinen Wirtschaftsflächen und der vielfältig strukturierten Landschaft sei man doch beim Artenschutz ziemlich gut aufgestellt, sagt Klingemann. Gerade deshalb habe er sich schon gefragt, wieso hier das Volksbegehren so viel Unterstützung finde. „Viele der Beteiligten wissen es besser.“

„Wer sich damit noch nicht so beschäftigt hat, der denkt natürlich: Artenschutz, Insekten, das finde ich gut, und unterschreibt“, sagt Lübbert. Das könne man letztlich niemandem zum Vorwurf machen, fügt Hahn hinzu. Dennoch rät er davon ab, zu unterzeichnen. „Auf dem Verhandlungswege erreichen wir mehr als mit Zwang. Wir müssen ja schon noch Lebensmittel zu vernünftigen Preisen produzieren können.“

Gleiche Ziele, andere Wege Breitere Gewässerrandstreifen ohne Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz, mehr Naturschutzgebiete, wie auch schon von der Europäischen Union unter Bußgeldandrohung gefordert, Ausweitung des biologischen Landbaus, ein Biotopverbund auf 10 bis 15 Prozent der Fläche Niedersachsens: Die Ziele von Volksbegehren Artenvielfalt und „Niedersächsischem Weg“ sind vielfach die gleichen. Auch die Entschädigungen für Landwirte sind in beiden Fällen vorgesehen. Unterschiedlich sind die Wege: Das Volksbegehren zielt auf ein Gesetz, das landesweit gleiche Maßstäbe festlegt. Beim niedersächsischen Weg sitzen die Landwirte mit am Verhandlungstisch und bedingen sich aus, im Einzelfall auch entscheiden zu können, ob beispielsweise eine Fläche für eine Artenschutzmaßnahme geeignet ist.

Von Kathrin Götze