Neustadt/Poggenhagen

Die beiden Lastenräder, die seit Dezember kostenlos in Neustadt und Mariensee ausgeliehen werden können, sind offenbar sehr beliebt. Die Auslastung der Hannah-Räder liege bislang bei 54 Prozent am Standort Dorfladen-Mariensee. Die Station am Edeka-Markt Hanekamp in der Kernstadt verzeichnet nach eigenen Angaben eine 47 prozentige Auslastung. Das liege über ihren Erwartungen, sagte Ulrike Ahrbecker, die bei der Stadtverwaltung für den Bereich Wirtschaftsförderung zuständig ist. Die beiden Lastenräder hat die Stadt selbst angeschafft.

Seit dem Frühjahr steigt die Hannah-Auslastung an

„Dafür, dass es sich um ein neues Angebot in Neustadt handelt und das Wetter nicht immer zum Radfahren einlud, sind die Zahlen sehr erfreulich und zeigen, dass es ein großes Interesse an der Nutzung der Lastenräder gibt“, so Ahrbecker weiter. „Noch liegt die Auslastung in Neustadt unter dem Regionsschnitt von 81 Prozent, aber seit dem Frühjahr ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar“, erklärt Ronald Brandt, Geschäftsstellenleiter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Region Hannover, der die Hannahs regionsweit betreut. Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) sieht in der guten Nutzung einen Trend. „Die Menschen sind bei einem passenden Ersatzangebot durchaus bereit, das Auto auch mal stehen zu lassen.“

Wo gibt es Hannah? Mit ihren Elektromotoren können die Hannahs eine Strecke von bis zu 90 Kilometern zurücklegen. Informationen zur Registrierung sind im Internet unter www.hannah-lastenrad.de oder telefonisch bei der Stadt erhältlich. Ansprechpartnerinnen sind Ulrike Ahrbecker unter (05032) 84265 und Wendy Pfeil unter (05032) 84427. Auch interessierte Einzelhändler oder Einrichtungen, die gern eine Hannah anbieten wollen, können sich dort melden.

Neuer Standort für Lastenräder

Nach dem ersten halben Jahr bekommen die Hannahs nun neue Standorte. Die Kernstadt-Hannah landet beim Rewe-Markt an der Siemensstraße, aus Mariensee zieht das zweite Rad nach Poggenhagen, wo eine Initiative aus vier Familien die Verleihung an der Mecklenburger Straße 6 organisiert.

Von Beate Ney-Janßen