Mandelsloh

„Barrierefreiheit auf dem Dorf – Stolpersteine und Lösungsansätze“, heißt das Thema des nächsten Dorfgesprächs der Leader-Förderregion. Auf einem Spaziergang durch Mandelsloh am Freitag, 16. Juli, 15 bis 18 Uhr, können sich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Expertinnen und Experten austauschen.

Treffpunkt ist um 15 Uhr der Parkplatz am Penny-Markt. An verschiedenen Stationen bekommt die Gruppe dann kurze fachliche Vorträge. Mit dabei sind die Behindertenbeauftragte Irene Siedow, Günter Hahn, Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Ratsausschusses für Integration und Teilhabe, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Seniorenzentrums Mandelsloh.

Ziel sei, den Blick für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen zu schärfen, sagt Maren Krämer vom Leader-Regionalmanagement, das die Dörfer bei der Entwicklung unterstützt. Auch um Ansprüche und Sicherheit von Kindern werde es gehen.

Wer sich informieren oder etwas beitragen will, ist eingeladen, zum Spaziergang zu kommen. Krämer bittet um Anmeldungen per Telefon (0511) 3407262 oder per E-Mail an maren.kraemer@sweco-gmbh.de.

Wer dabei sein möchte, sollte an wetterfeste Kleidung und eine Mund-Nase-Bedeckung denken.

Von Kathrin Götze