Mardorf

Die Feuerwehr Mardorf ohne Musik? Das mochten etliche der ehemaligen Musikzugmitglieder sich nach dessen Auflösung nicht vorstellen. Und deshalb haben sie im Mai ein neues Ensemble gegründet, das sich nach dem alten Feuerwehrteich und der Adresse des Gerätehauses Lehmkuhlen Brass Band nennt.

Musiker begleiten Veranstaltungen im Dorf

„Brass Band – das klingt doch schön modern“, sagt Sebastian Rabe, der sich um das Organisatorische kümmert. Die Bezeichnung stehe eigentlich nur für Blechbläser, doch in Mardorf sind auch Holzinstrumente wie Klarinetten mit dabei. „So genau nehmen wir das nicht“, meint Rabe. Die 16 Musiker sind mit Spielfreude dabei, wenn es im Dorf etwas zu feiern gibt – sowohl bei fröhlichen als auch bei traurigeren Anlässen. So haben die Bläser um den musikalischen Leiter und stellvertretenden Ortsbrandmeister Markus Nülle etwa auch am Volkstrauertag für andächtige Stimmung gesorgt.

Nächster Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt ist am Wochenende auch ein Auftritt vorgesehen. Dort spielt die Lehmkuhlen Brass Band am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr Adventslieder. Auch Stimmungsmusik wie den Partyhit „Cordula Grün“ von Josh haben die Musiker drauf – und der Notenpool aus dem Erbe des Feuerwehrmusikzugs ist üppig. Auftritte außerhalb Mardorfs sind vorerst nicht vorgesehen. „Wir wollen es ruhig angehen lassen, wir haben alle auch sonst genug um die Ohren“, sagt Rabe. Wer das Ensemble sehen will, sollte sich also den Auftritt am Sonntag nicht entgehen lassen.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze