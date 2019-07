Neustadt

Erst im November vergangenen Jahres haben die Schüler der KGS in einer gemeinsamen Aktion mit ihren Lehrern knapp 3000 Bäume und Sträucher vor ihrem Schulgebäude gepflanzt. Die Aktion Schulwaldpflanzung in Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesforsten wurde gar vom Kultusminister Grant Hendrik Tonne und der Stadt Neustadt tatkräftig unterstützt.

Hitzewelle belastet Bäume des KGS Schulwald

Nach nur acht Monaten drohte jetzt der noch sehr junge Wald der Hitzewelle der vergangenen Tage zum Opfer zu fallen. KGS-Hausmeister Christoph Misera entdeckte in der vergangenen Woche den schlechten Zustand der eigentlich sehr robusten und auch hitzebeständigen Jungbäume und -sträucher und schlug sofort per Rundmail im Lehrerkollegium Alarm. Misera: „Der Boden war steinhart. Wir mussten dringend etwas unternehmen, sonst wären alle Pflanzen eingegangen.“ Sebastian Moritz vom Team Stadtplanung und der Bauhof der Stadt erklärte sich zur spontanen Unterstützung bereit und legten gemeinsam mit Misera Wasserleitungen zwischen die Bäumchen. „Es gab eine bestimmte Fläche, wo bereits 70 Prozent der Bäume tot waren“, stellte Misera fest. Der Sportlehrer Michael Meyer, der umgehend zur Hilfsaktion ausrückte, sagt: „Es kam ein alarmierender Hilferuf von unserem Hausmeister. Wir aus dem Kollegium haben uns zur Hilfe sofort bereit erklärt.“ Die Lehrkräfte wanderten mit den Schläuchen zwischen den Bäumen und Sträuchern entlang, um sie bestmöglich unter Wasser zu setzen. „Die Anpflanzungen müssen am Abend aussehen wie Reisfelder“, lautete die Arbeitsanweisungen Miseras an die Lehrkräfte.

Jetzt hat der Hausmeister Entwarnung gegeben. „Der Wald ist gerettet, wenn in den nächsten Tagen der angekündigte Regen tatsächlich kommt“, erklärt Hausmeister Misera. Dann sollte die Rettungsaktion dank der tatkräftigen Unterstützung vieler helfender Hände, besonders des städtischen Bauhofs, erfolgreich gewesen sein.

Von Marleen Gaida