Neustadt

Siebtklässler der Leine-Schule haben bei einer Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eindrücklich vor Augen geführt bekommen, was Alkohol bewirkt. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich dabei nacheinander eine sogenannte Rauschbrille auf, die die Sicht einschränkt und das Abschätzen von Distanzen und Bewegungen erschwert.

Vielen der Siebtklässler war es so unmöglich, auf kurze Distanz einen Ball zu treffen. Ihre Bewegungen waren unkontrolliert – was Lacher zur Folge hatte. Wie betrunken hätten sich die Schüler gefühlt, die eine Rauschbrille auf der Nase hatten – nicht nur für sie, auch für die Zuschauer eine unangenehme Erfahrung. Im anschließenden Gespräch, so berichtet Klassenlehrerin Nicole Kunk, hätten die Schüler festgestellt, dass Lachen über die Ausfallerscheinungen nur bis zu einem gewissen Punkt in Ordnung sei. „Irgendwann sollte man schauen, ob man helfen kann.“

Geschichte zum Positiven beeinflussen

Mit der Rauschbrille können Schüler einen Eindruck gewinne, wie sich Betrunkensein auf die Optik auswirkt. Quelle: privat

Mithilfe eines Storyboards hatten die Schüler eine fiktive Geschichte entwickelt, in der ein Jugendlicher durch Alkoholkonsum in eine problematische Situation gerät. „Das Gute an dem Storyboard war, dass es zwei mögliche Szenarien als Ausgang gab“, berichtete Schülerin Lea. Das habe ihr gezeigt, wann und wie man seine Geschichte zum Positiven beeinflussen könne.

Das Ziel der Leine-Schule sei es in jedem Schuljahr, mit den Schülern dieser Altersgruppe insbesondere über die Gefahren von Alkohol ins Gespräch zu kommen, sagte Sozialpädagoge André Tantzscher. Die Planungen für das kommende Schuljahr laufen bereits. Dann erwartet die Jugendlichen ein Planspiel zu einer Party.

Von Beate Ney-Janßen