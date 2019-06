Neustadt

Sie waren jahrelang vor allem als Geschenk-Gutscheine beliebt: Von 2008 bis 2016 gaben zahlreiche Neustädter Geschäftsleute die sogenannten Leine-Taler als eine Art lokaler Währung aus. Doch nach den Erfolgsjahren hatte 2016 die Nachfrage so stark nachgelassen, dass auch die Akzeptanzstellen immer weniger wurden und sich schließlich der Verwaltungsaufwand nicht mehr lohnte. Im November 2016 kündigte der Trägerverein an, die Gemeinschaftswährung aufzugeben.

Leine-Taler können noch bei drei Banken eingelöst werden

Seit dem 1. Januar 2017 können sie bei der Hannoverschen Volksbank eG in Neustadt, der Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG und der Sparkasse Hannover in Neustadt im Scheckeinzug-Verfahrens, also zur Verrechnung eingelöst werden. Diese Möglichkeit gibt es noch bis Ende des Jahres, darauf weist der Trägerverein Leine-Taler e. V jetzt hin. Zum 31. Dezember löst sich der Verein auf, dann verfallen die restlichen Leine-Taler.

Verbliebene Guthaben werde man für die Auflösung des Vereins verwenden, den Rest für wohltätige Zwecke spenden, teilt der Vereinsvorstand mit. Man bedaure diesen Schritt ausdrücklich und hoffe, in den elf Jahren des Bestehens viel Gutes erreicht zu haben.

Von Kathrin Götze