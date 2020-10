Neustadt

Anmutig wird es im Cinema am Leinepark am Dienstag, 20., und Mittwoch, 21. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr: Die Filmbiografie „ Nurejew – The White Crow“ erzählt die dramatische Lebensgeschichte eines der bedeutendsten Balletttänzer der Welt, Rudolf Nurejew.

Dramatische Flucht in den Westen

Hochtalentiert, unbequem und unangepasst: So kann man den russischen Tänzer Nurejew beschreiben. Im Klima der Sechzigerjahre, der Kalte Krieg zwischen West und Ost schwelt, stößt diese Haltung längst nicht überall auf Anerkennung. Als Nurejew aufgrund eines Gastspiels des Mariinski-Balletts in Paris auftritt, verfolgt der russische Geheimdienst KGB alle Tänzer auf Schritt und Tritt. Nurejew wagt dennoch in einer dramatischen Flucht den Absprung in den Westen. Regisseur und Schauspieler Ralph Fiennes ist unter anderem bekannt für seine Darstellung des Voldemorts in den Harry-Potter-Filmen.

Plätze müssen reserviert werden

Aufgrund der Corona-Regelungen müssen Plätze im Kino unter Angabe der Kontaktdaten zwingend vorab reserviert werden. Dies ist jeweils bis 12 Uhr des Vorstellungstages auf www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon unter (0152) 257 05556 möglich.

Von Alexander Plöger