Der Filmclub Neustadt kehrt aus seiner Sommerpause zurück: Zum Auftakt der Saison läuft am Dienstag, 1. September, ab 19.30 Uhr die französischen Komödie „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ im Cinema im Leinepark, Suttorfer Straße 8.

Parodie der Verlagsbranche

In dem Film nimmt sich Regisseur Rémi Bezançon auf amüsante Art der Welt der Welt der Verlage an: In einer kleinen Bibliothek in der Bretagne lagern ausschließlich abgelehnte Buchmanuskripte. Zufällig entdeckt eine junge Lektorin dort ein literarisches Meisterwerk und veröffentlicht es. Der Roman wird zum Bestseller. Die Suche nach dem Autor, dem verstorbenen Pizzabäcker Henri Pick, wirft jedoch Fragen auf. Der Film unterhält durch seinen fröhlich-klugen Stil, der aber nie oberflächlich erscheint.

Plätze müssen reserviert werden

Aufgrund der Corona-Regelungen müssen Plätze im Kino unter Angabe der Kontaktdaten zwingend vorab reserviert werden. Dies ist bis 12 Uhr des Vorstellungstages unter www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon unter (0152) 25705556 möglich.

