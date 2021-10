Neustadt

Die Tragikomödie „Der Hochzeitsschneider von Athen“ zeigt das Neustädter Leinepark-Kino, Suttorfer Straße 8, am Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. Besucherinnen und Besucher müssen ihre Plätze vorab reservieren.

Alt gegen Neu

Die deutsch-griechische Regisseurin Sonia Liza Kenterman erzählt in ihrem Film die Geschichte des Athener Schneiders Nikos, gespielt von Dimitris Imellos. Dessen Geschäft nach alter Schule droht an der Konkurrenz mit billiger Massenware unterzugehen, sodass sich Nikos etwas einfallen lassen muss: Brautkleider scheinen die Rettung zu sein. Im Film verarbeitet Kenterman auch die Tragik der Wirtschaftskrise an der Ägäis, abgefedert durch die humoristischen Spleens der Hauptfigur.

Platzreservierung notwendig

Aufgrund der Corona-Regelungen müssen Plätze im Kino unter Angabe der Kontaktdaten zwingend reserviert werden. Dies ist jeweils bis 12 Uhr des Vorstellungstages auf www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder unter Telefon (0152) 25705556 möglich.

Von Alexander Plöger