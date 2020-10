Neustadt

Den Fallstricken, die ein Kindergeburtstag für getrennt lebende Eltern bieten kann, nimmt sich das Filmdrama „Der Geburtstag“ von Carlos Morelli an, welches am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr im Neustädter Leinepark-Kino, Suttorfer Straße 8, läuft. Die Produzenten haben schon am vielfach gelobten Film Systemsprenger über eine ähnliche Mutter-Tochter-Beziehung mitgewirkt.

Ungewöhnlicher Film-Noir-Look

Regisseur Morelli stammt aus Uruguay. Seine Kurzfilme fanden bereits einige Beachtung für ihre feinfühligen Alltagsbetrachtungen. In seinem neuen Film geht es um die getrennten Eltern, die sich ihrem Kind zuliebe für eine Geburtstagsfeier zusammenraufen. Der Fokus liegt jedoch auf der Beziehung von Vater Matthias, gespielt von Mark Waschke, und Sohn Lukas, dargestellt von Kasimir Brause. Waschke hat sich als Berliner „Tatort“-Kommissar und in der Netflix-Produktion „Dark“ einen Namen gemacht. Morelli erzählt die Geschichte im ungewöhnlichen Film-Noir-Look, unterlegt mit Jazzmusik. Der Drehort Halle an der Saale komplimentiert das Thema und schafft eine zuweilen surreal wirkende Atmosphäre.

Plätze müssen reserviert werden

Aufgrund der Corona-Regelungen müssen Plätze im Kino unter Angabe der Kontaktdaten zwingend vorab reserviert werden. Dies ist jeweils bis 12 Uhr des Vorstellungstages auf www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon unter (0152) 257 05556 möglich.

Von Alexander Plöger