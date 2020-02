Neustadt

Einen schönen Ausblick über die Leine zum Schloss Landestrost sollen künftig auch Passanten mit einer Gehbehinderung genießen können. Dafür hat sich die Behindertenbeauftragte Irene Siedow erfolgreich bei Rat und Verwaltung eingesetzt. Der Verein Stadtmarketing plant, die vorhandene Anlage um einen 16 Meter langen und 1,50 Meter breiten Steg zu erweitern, der direkt am Wasser liegt. Dazu gehört auch ein Einstieg für Kanuten – auch wenn deren Paddelstrecke an der nahen Mühle zumindest unterbrochen ist.

Stadt soll Zuschuss für Erweiterung geben

Für die Erweiterung hat der Verein die Stadt um einen Zuschuss gebeten. Nach Vorschlag der Verwaltung soll die Summe bei etwa 50 Prozent des Baus liegen und 18.750 Euro nicht überschreiten. Dort setzt Siedow an. „Wenn eine solche Maßnahme mit öffentlichem Geld finanziert wird, sollte auch ein barrierefreies Angebot dazugehören“, sagte sie am Donnerstag im Rat.

Das sieht auch Bürgermeister Dominic Herbst so, der auf das strategische Ziel der Stadt verwies, „lebenswert für alle“ zu sein. Der Verein habe bereits alle nötigen wasser- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen eingeholt. Gebaut werden darf demnach nur außerhalb der Brut- und Setzzeit, also zwischen 1. Oktober und 28. Februar.

Bau ist in den Herbst verschoben

„Der Bau wird nicht – wie eigentlich geplant – im Februar starten, sondern ist in den Herbst verschoben“, sagte Herbst. Es habe im Ortsrat Neustadt bereits Überlegungen gegeben, wie ein barrierefreier Zugang in den ursprünglichen Plan zu integrieren sei, bestätigte auch Kernstadt-Ortsbürgermeister Johannes Laub ( CDU). Das werde wegen des starken Gefälles der Uferböschung schwierig. Aber es sei noch ein weiterer Bauabschnitt in Planung, für den die Zuwegung dann günstiger liege. Auch eine Beleuchtung solle hergestellt werden, sagte Herbst.

Sitzstufen machen Fluss besser erlebbar

Die Steganlage ist 2010 als Folge des Stadtmarketingprozesses errichtet worden. Sie besteht aus Sitzstufen und Podesten, die es ermöglichen, vom Platz Zwischen den Brücken aus den Flussarm trockenen Fußes zu erleben. Immer mal wieder wird sie von Spaziergängern und Passanten genutzt, richtig voll wird sie beim jährlichen Entenrennen auf der kleinen Leine.

Einen Sitzsteg ganz nahe am Wasser gibt es bisher am Hafenbecken unterhalb des Schlosses. Er wird im Sommer gern genutzt. Auch aus Sicht von Neustadts Stadtplanern ist die grüne Leineaue ein Glanzlicht nahe der Innenstadt, das die Stadt noch deutlich besser herausstellen könnte.

Barrierefreiheit soll im Innenstadt-Konzept eine Rolle spielen

Ortsbürgermeister Laub erläuterte, dass der Ortsrat das Thema Barrierefreiheit für die City auch in die Beratungen zum Innenstadt-Entwicklungskonzept (Insek) mit aufnehmen will. In dem Konzept werden Ideen gesammelt, um die Innenstadt planvoll weiterzuentwickeln und Lücken wieder mit Leben zu füllen.

Das Konzept soll helfen, Fördergeld für private und öffentliche Projekte einzuwerben. Also könnten auch Umbauten gelistet werden, mit denen Geschäftshäuser barrierefrei gestaltet werden. Der Ortsrat wolle, dass die Behindertenbeauftragte bei den Beratungen zum Insek mit eingebunden werde. Erste Ideensammlungen zum Thema Verkehr hat es schon gegeben, weitere Runden stehen noch bevor.

