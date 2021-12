Neustadt

Die Vorzeichen waren eher ungünstig: Scharfer kalter Wind, zeitweise sogar Schneeregen peitschte am Wochenende über den Kirchplatz, und für zwei der drei Tage galt die 2G-plus-Regel. Dennoch hat sich eine gar nicht so geringe Zahl von Fans in die allgegenwärtigen Warteschlangen eingereiht, um mit Rockkantine, Fidgets Live und dem Liedermacher Nilsen zu feiern, so weit das eben ging.

Immerhin durften die Abendgäste am Freitag und Sonnabend auf dem eingezäunten Gelände ihre Masken abnehmen. Rockkantine-Frontmann Thomas Henner nahm die Zuhörer dann auch reichlich zum Mitsingen in Anspruch, mit hörbarem Vergnügen waren die Fans dabei. Warm eingepackt gegen den eisigen Wind versammelten sich mehr und mehr Musikfreunde vor der Bühne, um die Show zu genießen.

Rockkantine-Bassist Ingo Lühring unternimmt einen Ausflug ins Publikum. Quelle: Kathrin Götze

Ganz besondere Stimmung entstand am Sonnabend, als die Fidgets Live sogar noch gegen einen ausgewachsenen Schneeregen anspielen mussten. Die Ausrichter stellten eigens einige der Pavillons aus den Randbereichen vor der Bühne auf, damit das wackere Grüppchen Fans nicht auch noch völlig nass wurde.

Zur Galerie Fröhliche Stimmung trotz widriger Umstände: Die Fans trotzen Wind, Kälte und Einlasskontrollen beim dreitägigen Lichterfestival in Neustadt.

Deutlich entspannter ging es am Sonntag zur Sache, als Kinder und Eltern zwar mit Maske, dafür aber ohne weiteres Testgebot nach 2-G-Regeln auf den Platz durften und auch der Frost nicht mehr ganz so schlimm nagte. Disco-Kinderliedermacher Nilsen und das Tanzcentrum Kressler sorgten dafür, dass sich die Gäste rasch warm tanzten.

Das Duo Flamba aus Hamburg lässt bei einer Feuershow die Flammen fliegen. Quelle: Kathrin Götze

Geschehen ist auf Marktplatz konzentriert

Statt der bei früheren Lichterfesten vielfach gesehenen Lichteffekte an verschiedenen Fassaden der Innenstadt hatten die Veranstalter diesmal das Geschehen auf den Marktplatz konzentriert. Dank üppiger Weihnachtsbeleuchtung fiel aber auch der Rest der Marktstraße nicht ins Dunkel, und auch die Weihnachtsmarktbuden waren gut beleuchtet und besucht. Und Flammenjongleurin Aleks vom Duo Flamba aus Hamburg zeigte, dass beim Trendsport Hula-Hoop die Rede von der Fettverbrennung nicht nur symbolisch gemeint ist.

Die Fidgets Live machen sich mit ihrem Publikum am Sonnabend warme Gedanken. Quelle: privat

3-D-Show an der Kirchturmwand

Einen besonderen Hingucker bot der Liebfrauen-Kirchturm, dank breitem Format und weißem Anstrich schon lange gern als Projektionsfläche genutzt. Immer zur vollen Stunde läuft dort noch bis Sonntag, 12. Dezember, täglich von 17 bis 21 Uhr eine besondere 3-D-Videoshow ab. Die Bilder führen in Geschichte und Gegenwart des Stadtlebens und verströmen zwischendurch auch weihnachtliche Stimmung.

In einer besonderen Projektionsshow setzt eine Firma aus Bielefeld Neustadt in Szene. Quelle: Kathrin Götze

Mit dem Besucheransturm zu den Lichterfesten der Vor-Corona-Zeiten kann das Festival wohl nicht mithalten. Allerdings muss es sich auch nicht ganz allein tragen: Für die Projektion und die Veranstaltung selbst haben Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Geld aus dem EU-Soforthilfeprogramm „Perspektive Innenstadt“ bekommen.

Von Kathrin Götze