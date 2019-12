Mardorf

Hat der Betreiber eines Schweinemastbetriebs bei Mardorf bis zu 1000 Tiere verdursten und verhungern lassen? Dem Verpächter des Betriebs bot sich jedenfalls ein grausiges Bild, als er dort am Sonntag nach dem Rechten sehen wollte: Hunderte Tiere, möglicherweise bis zu 1000 waren verendet, teils offenbar schon seit längerer Zeit. Andere Ferkel waren mehr tot als lebendig, sie mussten notgeschlachtet werden. Der Verpächter alarmierte umgehend die Polizei. Ermittler und Mitarbeiter des zuständigen Veterinäramts waren am Sonntag vor Ort. Um überlebende Ferkel kümmerte sich zunächst die Familie des Verpächters. Zum Stand der Ermittlungen wollten Behördenvertreter mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nichts sagen. Der Betreiber war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Außenstall war seit Juli verpachtet

Er habe den Außenstall nahe dem Dorf erst im Juli an einen Kollegen aus Eilvese verpachtet, berichtet der Eigentümer der Anlage. Dieser habe ihn erst drei Monate leer stehen lassen, dann nach und nach mehr Schweine dort untergebracht. Er habe sich dort hin und wieder mit dem Halter getroffen, um zu sehen, wie es ging. „Zuerst war alles noch in Ordnung“, berichtet der bestürzte Eigentümer. Nachdem der Kollege aber zuletzt mehrfach Verabredungen verschoben habe, beschloss er, selbst nachzusehen. „Es war ein schlimmes Bild“, sagt der erfahrene Landwirt, der Details nicht schildern möchte.

Nur wenige Tiere überleben

Am Dienstagnachmittag werden die noch lebenden Ferkel von dem Hof in Mardorf abtransportiert. Die Mitarbeiter vor Ort äußern sich nicht gegenüber der anwesenden Presse.

Einige Überlebende seien direkt vor Ort versorgt worden, berichtete der Verpächter noch. Um sie kümmere sich nun die Familie des Pächters. Am Dienstagnachmittag wurden mehrere Dutzend überlebende Ferkel aus dem Stall geholt. „Wertvoller Schweinebestand. Erfolg mit Schwein“ steht auf einem Hinweisschild an der Stalltür. Es verweist auf den Verein zur Förderung der bäuerlichen Veredelungswirtschaft (VzF). Die Führer des Schweinetransports verweisen anwesende Medienvertreter barsch von dem Gelände – geben an, selbst nur für den Transport zuständig zu sein. „Wir müssen uns um unsere Tiere kümmern“, so der Mann im roten Arbeitsanzug. Um den Transport schnell über die Bühne zu bringen, flext er kurzerhand einen Durchgang in eine Metalabsperrung. Es hat nicht den Anschein, als würde hier bald weitergearbeitet. Wie ein unbeteiligter Mitarbeiter wirkt er nicht.

Vorbeikommende Passanten zeigen sich irritiert. Sie kennen namentlich nur den Eigentümer des Hofs, der Schweinebauer ist ihnen unbekannt. Im Umfeld des Hofs gibt es gleich mehrere Viehzuchtbetriebe, Schafe und Rinder.

Veterinäramt war vor Ort

Das Veterinäramt sei vor Ort gewesen, bestätigt Regionssprecherin Sonja Wendt. Was die Kollegen dort vorgefunden haben, dazu könne sie wegen des laufenden Strafverfahrens aber keine Auskünfte geben. Grundsätzlich werde in einem solchen Fall eine repräsentative Menge an Kadavern zur Untersuchung ins Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gebracht, sagt Wendt noch. Die übrigen übernehme ein Verarbeitungsunternehmen.

In einer solchen Dimension nicht vorgekommen

Ein Fall in einer solchen Dimension sei ihm in seiner Wirkungszeit beim Landvolk noch nicht vorgekommen, sagt der Landvolk-Kreisverbandsvorsitzende Volker Hahn – auch er ist angesichts des Falles tief bestürzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Für Landwirtschaftssachen ist die Staatsanwaltschaft in Oldenburg zuständig. Der zuständige Sprecher Thomas Stein sagte am Montag, man warte noch auf die Akten und werde erst nach deren Studium detaillierter über den Fall berichten.

Von Kathrin Götze und Mario Moers