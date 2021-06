Eilvese

Zarte und vergängliche Schönheiten gibt es aktuell wieder in und um Eilvese zu bewundern: Auf Henning Dangers Mohnfeldern ist Blütezeit. Der Landwirt und Imker hat nach dem Start im vergangenen Jahr Anbau und Verarbeitung des Speisemohns ausgeweitet, bietet nun auch eigene Produkte im Direktvertrieb an: Honig, Mohnöl und Backmohn gibt es am Spargel- und Erdbeerstand der Familie Theisinger am Schneerener Krug sowie bei Dupres Kollmeyer an der Marktstraße in Neustadt. Einen kleinen Selbstbedienungsstand hat Dangers überdies an der Straße Zum Eisenberg in einer ehemaligen Telefonzelle eingerichtet.

Zur Galerie Die Blaumohnfelder, die Landwirt Henning Dangers rund um Neustadt-Eilvese angelegt hat, bieten vielfach Grund zur Freude: Die Pflanze erfreut mit ihrer lila Blütenpracht das Auge, Bienen sammeln den Pollen ein – und die Saat ist beliebt beim Backen und als Öl.

Blumen halten sich nicht in der Vase

Gleich in der Nähe liegt auch eines seiner Felder – und wird regelmäßig als Fotomotiv angefahren. Dangers freut sich darüber. „Ich hatte jetzt sogar eine Anfrage, dass jemand mit einem Pferd dort Fotos machen wollte – warum nicht?“, sagt er. Die Flurschäden hielten sich in Grenzen, die Fans nehmen Rücksicht auf die Blütenpracht. Auf Schildern weist Dangers allerdings darauf hin, dass es sich nicht lohnt, die Blumen zu pflücken: „Sie halten sich in der Vase nicht.“ Und wer mit Mohn gedanklich andere Produkte verknüpft, bekommt ebenfalls einen Hinweis: „Es ist nicht möglich, aus diesen Mohnpflanzen oder Pflanzenteilen Rauschmittel herzustellen.“

In einer alten Telefonzelle am Feldrand hat Henning Dangers einen kleinen Selbstbedienungsladen eingerichtet. Sein Onkel Friedrich Hogrefe wohnt nebenan. Quelle: Kathrin Götze

Wer die Blüte des Wintermohns in und um Eilvese verpasst hat, bekommt noch eine zweite Chance: Auf einem Acker an der B 6 hat Dangers Sommermohn gedrillt. „Der dürfte in zwei, drei Wochen blühen“, meint der Landwirt. Das Feld ist über die Einfahrt zur Sandkuhle zu erreichen, gegenüber dem B-6-Abzweig Schneeren.

Von Kathrin Götze