Neustadt

9000 Euro hat der Lions-Club Neustadt in diesem Jahr mit dem Verkauf der beliebten Sterntaler-Adventskalender und einem Basar gesammelt. Der gesamte Betrag kam nun bedürftigen Kindern aus Neustadt zugute. In Kooperation mit dem Modehaus Ohlau und Hemme sowie dem Schuhhaus Rose wurden insgesamt 43 Kinder mit warmer Winterkleidung ausgestattet. 13 Grundschulen haben sich an der Aktion beteiligt, die bereits Tradition für den Lions-Club hat.

„Als Anerkennung malen einige Kinder im Nachhinein Bilder vom Einkauf für die beteiligten Mitglieder“, sagt Lions-Sprecher Manfred Henze über den gelungenen Abschluss. Die gesamte Aktion geschieht in Absprache mit Lehrern und Eltern der Grundschüler. Es hat sich dabei als sinnvoll erwiesen, dass Lehrer bedürftige Kinder vorschlagen. Nach Rücksprache mit den Eltern verabreden sich Lions-Mitglieder dann zum Einkaufen mit diesen nach der Schule. Die kooperierenden Läden geben dabei zusätzlich einen Rabatt. „Oft geht man hinterher noch in ein Café, um einen heißen Kakao zu trinken“, berichtet Henze.

Von Mario Moers