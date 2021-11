Neustadt

Paulo, Hur Abbas, Ian, Sevdja und Milica sitzen in einer Ecke des Bekleidungshauses Ohlau und amüsieren sich mit Buntstiften und Malbüchern. Die vergangenen beiden Stunden waren für die Kinder ziemlich anstrengend: Sie suchten sich Winterkleidung aus – von Schuhen bis zu Jacken.

Der Lions Club Neustadt hatte die fünf Poggenhagener Grundschüler ebenso wie weitere 50 bedürftige Kinder aus den übrigen Grundschulen der Stadt dazu eingeladen. „Es sind viel mehr Kinder als in den Jahren zuvor“, sagt Lions-Mitglied Manfred Henze. Gemeinsam mit seiner Frau Karin hat er Fahrerdienste für die Kinder übernommen: Von der Grundschule geht es zunächst ins Geschäft Schuhladen, von dort direkt zu Ohlau und dann mit prall gefüllten Taschen voller warmer Kleidung zurück zur Schule.

Viel mehr Kinder haben Bedarf nach warmer Kleidung

Deutlich mehr Kinder mit dringendem Bedarf nach Winterkleidung hatten die Grundschulen dieses Mal bei den Lions angemeldet. 30 bis 40 seien es sonst immer gewesen, berichtet Henze. Er vermutet, dass der Bedarf größer ist, weil der Club im Corona-Winter 2020 die Aktion nur in sehr begrenztem Umfang durchführen konnte.

Birgit Bösche, Schulleiterin in Poggenhagen, berichtet, dass sie in den Jahren zuvor manchmal gar nicht so viele Kinder anmelden konnte, wie die Lions zur Einkleidung eingeladen hatten. Jetzt sollte sie eigentlich mit vier Kindern kommen, hatte aber acht auf ihrer Liste. „Wir durften dann sechs von ihnen anmelden“, sagt sie. Zwei, die es womöglich nicht ganz so nötig hatten wie die anderen, sind nächstes Jahr an der Reihe. Weshalb plötzlich mehr Kinder bedürftig sind, weiß sie nicht.

Die Lions lassen sich die Aktion 12.000 Euro kosten. Rund 250 Euro für Schuhe, Hosen, Sweatshirts und Jacken sind der Richtwert für jedes Kind. „Dabei hilft uns auch, dass das Schuhhaus und Jens Ohlau von der Heide uns einen guten Rabatt auf alle Einkäufe geben“, betont Henze.

Von Beate Ney-Janßen