Vesbeck

Abplaggen nennt es der Fachmann, für die Mitglieder vom Lions Club und die Pfadfinder des Stammes St. Peter und Paul war es schlicht ein Haufen Arbeit: Mit Astschere und Spaten haben die Aktiven am Wochenende im Naturschutzgebiet Blankes Flat zwischen Vesbeck und Warmeloh geschnitten, gegraben und mit den Händen rausgezogen. Ziel war es, die im Areal vorkommende Heide und den sogenannten Sandtrockenrasen zu erhalten. „Es ist großartig, was für eine wunderschöne Landschaft wir vor unsere Haustür haben“, sagt Lions-Sprecher Manfred Henze. Um die zu stärken, haben die Aktiven beider Organisationen Seite an Seite am Wochenende junge Kiefern aus dem Boden gezogen und die nachwachsenden Birkengehölze gekürzt.

Arbeitseinsatz könnte wiederholt werden

„Dabei gab es auch eine Menge Zeit zum Reden“, sagt Henze. Beide Vereine seien von dem Gedanken beseelt, etwas für den Artenschutz zu tun – was die Mitglieder nun auch händisch bewiesen haben. „Bei gutem Wetter und viel frischer Luft haben wir neben der Arbeit so manchen Gedanken ausgetauscht, der sowohl die Lions als auch die Pfadfinder befruchtete“, sagt er. Die Aktion müsse kein Einzelfall bleiben. „Die Beteiligten hatten auch eine Menge Spaß. Wir können uns durchaus vorstellen, das wir uns spätestens im nächsten Jahr am gleichen Ort wieder treffen.“

Von Mirko Bartels