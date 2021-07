Neustadt

Am Mittwochmorgen hat ein Lastwagenfahrer auf der Mecklenhorster Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Höhe der Brücke an der Auffahrt zur Bundesstraße 6 touchierte er zunächst den Bordstein. Dann stieß er mit dem Führerhaus an die Brücke, geriet auf die gegenüberliegende Straßenseite und stoppte im Graben.

Der Fahrer blieb unverletzt, der Lkw fahrtüchtig. An der Brücke entstanden nur oberflächliche Schäden. Die Spedition, der das Fahrzeug gehört, zog es wenig später aus dem Graben. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Verkehr kam für circa 30 Minuten ins Stocken.

Von Beate Ney-Janßen