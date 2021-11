Loccum

Aquarelle und Ölbilder, Webarbeiten, Collagen und Objekte, Landschaftsmalerei, abstrakte Kunst und Porträts: Unzählige Werke umfasst die Sammlung des Loccumer Vereins „Lust auf Kunst“. Weil der Verein aufgelöst wird, können sich Interessierte gegen Spenden Kunstobjekte aussuchen. Die Bilder liegen auf langen Tischen im Loccumer Atelier von „Lust auf Kunst“ oder lehnen und hängen an den Wänden.

Unzählige Bilder warten auf Liebhaber

„Wir haben die Bilder nicht gezählt“, sagt Norbert Rossa, dessen Frau Evelyn „Lust auf Kunst“ gegründet und jahrelang gepflegt hatte. Die Winzlarerin wollte ihr Interesse an Kunst mit anderen teilen und Begegnungen schaffen. Der Name des Vereins, den sie mit anderen Enthusiasten gründete, „Lust auf Kunst – Begegnungen ohne Grenzen“, wurde Programm. Evelyn Rossa machte mobil in den Künstlerkreisen, die sie bereits kannte, und setzte ihre Gabe ein, Netzwerke zu knüpfen.

Zum Jahresende muss nun das Atelier geräumt sein, der Verein wird abgewickelt. Bis dahin sollen möglichst viele Bilder neue Besitzer finden. „Wir wissen nicht, wohin damit“, so Norbert Rossa.

Zum zehnjährigen Bestehen von „Lust auf Kunst“ hat Evelyn Rossa 2010 vor einer Tür mit einigen der Ausstellungsplakate posiert. Quelle: Beate Ney-Jansen

Ähnlich ungezählt wie die Bilder, die nun auf Liebhaber warten, sind die Ausstellungseröffnungen, zu denen der Verein einlud. Sonntags, direkt nach dem Kirchgang, war ein oft gewählter Termin zur Vernissage bei „Lust auf Kunst“. Dort präsentierten sich Künstler aus der Region, aber auch solche aus vielen anderen Ländern: aus der Türkei wie auch aus Nienburg, aus Brasilien und aus Wunstorf. Und immer wieder stellten auch Künstler aus Belarus aus, wo Evelyn Rossa ein weitgefächertes Netzwerk aus den Zeiten hatte, als sie noch Hilfstransporte in die Gegend von Tschernobyl fuhr.

Gründerin Evelyn Rossa ist erkrankt – „Lust auf Kunst“ löst sich auf

Aufgrund einer Erkrankung ist ihr nicht möglich weiterzumachen, doch ein „weiter so“ ohne Evelyn Rossa konnte sich niemand vorstellen. Nun sucht Norbert Rossa Menschen, die die Bilder wertschätzen. Vereinsmitglieder hatten das erste Zugriffsrecht – und etliche haben sich mit einem Bild auch eine Erinnerung an 20 Jahre „Lust auf Kunst“ gesichert.

„Lust auf Kunst“ löst seine Sammlung auf: Vom 22. bis 27. November werden sie gegen Spende an Kunstliebhaber abgegeben. Quelle: Beate Ney-Janßen

Interessenten treffen Norbert Rossa von Montag, 22. November, bis Sonnabend, 27. November, jeweils 14 bis 18 Uhr, im Atelier an der Marktstraße 9 in Loccum.

Von Beate Ney-Jansen