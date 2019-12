Neustadt/Lutter

Schwere Vorwürfe gegen die Leiterin einer Senioren-Wohngemeinschaft in Neustadt-Lutter: Eine inzwischen gekündigte Mitarbeiterin berichtet, in den Räumen der Unterkunft sei es dreckig und kalt. Auch herrschten in der Einrichtung raue Umgangsformen, und die Bewohner würden schikaniert. Das sei menschenverachtend schreibt die Mitarbeiterin in einem Brief an die HAZ. So habe die Betreiberin der Pflegeeinrichtung ihr unter anderem untersagt, den Senioren frische Wäsche anzuziehen. Ähnliche Vorwürfe werden auch von anderen Pflegerinnen erhoben, die in der WG gearbeitet haben.

Die HAZ hatte vor einigen Wochen für einen Bericht die WG besucht – damals machten Haus und Bewohner einen friedlichen und gepflegten Eindruck. Doch dieser Eindruck täusche, schreibt die frühere Mitarbeiterin. Leider habe sich bei dem Besuch keine Gelegenheit zu einem Vier-Augen-Gespräch ergeben. Das gepflegte Bild sei eigens für den Besuch der Redakteurin hergestellt worden, sagt sie.

Vier von sieben Bewohnern sind noch im Haus

Von den zuletzt sieben Bewohnern der Wohngemeinschaft in Lutter sind noch vier dort. Eine zuvor schwer pflegebedürftige Bewohnerin ist kürzlich gestorben, ein Ehepaar ist auf Betreiben der Angehörigen ausgezogen. Einer Pflegehelferin hat die Betreiberin gekündigt, arbeitet nun allein mit einer Hilfskraft weiter.

Kontrollen sind offiziell nicht vorgesehen

Bei einer Senioren-WG wie der in Lutter handelt es sich um eine besondere Wohnform –wohl auch deshalb scheint es eine Lücke im Kontrollnetz zu geben. Sie gelten als rein private Einrichtungen. Die Heimaufsicht der Region Hannover, die die Seniorenheime kontrolliert, sei für diese Art der Betreuung nicht zuständig, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Dass in einer Senioren-WG auch Demenzkranke und schwer pflegebedürftige Bewohner betreut werden, ist allerdings nicht die Regel.

Mitarbeiterinnen haben sich an NDR gewandt

Schwere Vorwürfe kommen auch von anderen Pflegerinnen, die in der WG gearbeitet haben. Einem Bericht des NDR zufolge haben vier ehemalige Mitarbeiterinnen der Einrichtung, bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen die Betreiberin erstattet. Sie verhalte sich den alten Leuten gegenüber grausam, das Haus sei ungepflegt, die Senioren würden mit kalten Duschen bestraft, müssten in schmutzigen Räumen leben und würden ohne Notrufmöglichkeiten nachts eingeschlossen. Die Frauen hätten eidesstattliche Versicherungen zu diesen Vorwürfen abgegeben, berichtet der NDR.

Betreiberin streitet die meisten Vorwürfe ab

Die Betreiberin sagt, sie sehe sich zu Unrecht beschuldigt, streitet die meisten Vorwürfe ab. Eine einzelne Bewohnerin werde in Einzelfällen nachts eingeschlossen, das sei mit den Angehörigen so abgesprochen, weil sie in unruhigen Nächten durch die Zimmer laufe und nicht in ihr Bett zurückfinde. Fotos, die die Mitarbeiterinnen dem Sender zur Verfügung stellten, seien in ihrer Abwesenheit gemacht worden, sagt die Betreiberin. Sie versichert, die WG stehe Besuchern jederzeit offen. Sie habe jüngst Kontrollbesuche unterschiedlicher Organisationen bekommen, die ohne Beanstandungen geblieben seien.

Der Angehörige eines möglichen neuen Mitbewohners wollte sich am Sonntagabend dort vorstellen und umsehen. Sie habe ihm von den Vorwürfen berichtet, sagt die Betreiberin. Diese belasteten sie sehr, sagt sie. Allerdings seien bislang keine Ermittler in der WG gewesen. Offenbar ging die Anzeige der Ex-Mitarbeiterinnen erst kürzlich bei der Staatsanwaltschaft ein. Ein Sprecher wollte am Sonntag auf HAZ-Anfrage noch nichts bestätigen.

Von Kathrin Götze