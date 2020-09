Luttmersen

Um den Bewohnern von Luttmersens Trafoturm zu begegnen, ist etwas Geduld notwendig. Besucher wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt und seinen Landtagskollegen Sebastian Lechner willkommen zu heißen, ist nicht unbedingt deren Begehr. Die Heimstatt, die die Luttmerser Dorfgemeinschaft ihnen bereitet hat, nehmen sie aber dankend an: Die Nisthilfen rund um den Turm, der gleichzeitig auch Treffpunkt der menschlichen Dorfgemeinschaft ist. „Wir bezeichnen ihn als Artenschutzturm“, sagt Bernd Henkel. Falken und Schleiereulen, Mauersegler, Insekten und Fledermäuse können dort Schutz finden. Ein Falke sei noch nicht gesichtet worden, fügt er hinzu. Ansonsten gehe es dort aber recht lebendig zu.

Wozu sollte ein Trafoturm gut sein?

Vor fünf Jahren, berichtet Henkel, habe die Dorfgemeinschaft sich überlegt, was denn mit diesem alten Trafohaus inmitten des Dorfes geschehen könne. In den Dreißigerjahren wurde es gebaut, um für Strom im Dorf zu sorgen, und verlor seine Berechtigung, als Jahrzehnte später Stromleitungen unterirdisch verlegt wurden. So begann der Turm zu verwittern, sollte gar abgerissen werden. Bis die Leute im Ort meinten, dass er an exponierter Stelle doch noch zu etwas gut sein könne.

Zwei Bilderrahmen, Getränke und ein Topf, mit dem Suppe warmgehalten werden kann, bilden das Inventar des Trafoturms, das Bernd Henkel hier präsentiert. Quelle: Beate Ney-Janßen

An seinem Fuß kommen die Luttmerser schon seit vielen Jahren jeweils am 29. Dezember zusammen, um das Jahr mit Getränken und einer heißen Suppe ausklingen zu lassen. Damit stand die erste Idee fest: Als Lagerraum für Getränke und anderes Equipment und um mal eine Suppe warm halten zu können – nicht nur bei dem jährlichen Treffen – sollte er dienen. Henkels Anmerkung gegenüber Hoppenstedt und Lechner, dass sie wegen der Suppe Strom ins Trafohaus gelegt hätten, führt zu allgemeiner Heiterkeit. Die beiden Politiker hatten sich gemeinsam mit Ortsbürgermeisterin Silvia Luft angemeldet, um mehr über den winzigen Ort zu erfahren. Wo geht das besser als am zentralen Turm in der Ortsmitte?

Luttmerser wünschen sich Tempo-Blitzer im Dorf

Vom winzigen Dorf Luttmersen mit seinen rund 100 Einwohnern erzählen Henkel und Erich Kahle, beide Antreiber der Dorfgemeinschaft. Von gelungenen Vorhaben wie dem Angelverein, der von sieben auf 40 Mitglieder angewachsen ist, von der geplanten Sanierung des Schützenheims und dann auch noch von ihrem größten Problem im Dorf: Der Durchgangsstraße, auf der 2500 bis 3000 Fahrzeuge täglich unterwegs sind, viele zu schnell. „Wir wünschen uns schon lange den Blitzeranhänger hier“, sagt Henkel. Das würde sich lohnen. Lechner sicherte zu, sich darum kümmern zu wollen

Von Beate Ney-Janßen